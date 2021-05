Tumore dell’esofago, la Fda approva l’uso di nivolumab come adiuvante in pazienti che hanno ricevuto Crt

Il farmaco di sviluppato da Bristol Myers Squibb è stato approvato per il trattamento adiuvante del cancro della giunzione esofagea o gastroesofagea completamente resecato con patologia residua in pazienti che hanno ricevuto chemioradioterapia neoadiuvante

La Food and drug administration ha approvato l’utilizzo di nivolumab (iniezione per uso endovenoso) per il trattamento adiuvante del cancro della giunzione esofagea o gastroesofagea (Gej) completamente resecato con patologia residua in pazienti che hanno ricevuto chemioradioterapia neoadiuvante (Crt). L’approvazione del farmaco sviluppato da Bms si basa sui risultati dello studio di fase 3(checkmate- 577) che ha valutato nivolumab rispetto al placebo in pazienti con cancro esofageo o Gej con malattia patologica residua dopo Crt neoadiuvante e resezione completa.

Le evidenze

Second quanto riporta una nota diffusa da Bms, nello studio, tra i pazienti che hanno ricevuto il farmaco, la sopravvivenza libera da malattia mediana (Dfs) è stata doppia rispetto a quelli che hanno ricevuto placebo. Nello specifico, nivolumab ha ridotto il rischio di recidiva della malattia o di morte del 31% rispetto al placebo.

“I tumori della giunzione esofagea e gastroesofagea localmente avanzati sono tipi di tumore aggressivi che spesso richiedono più approcci per affrontare la malattia, tra cui chemioterapia, radioterapia e chirurgia”, ha affermato Ronan Kelly, direttore del Baylor Scott e White Charles A. Sammons Cancer Center. “Anche dopo Crt neoadiuvante seguita da intervento chirurgico, potrebbe esserci un alto rischio di recidiva per i pazienti che non raggiungono un completo patologico. Nello studio CheckMate -577, abbiamo visto un raddoppio della sopravvivenza libera da malattia mediana rispetto al placebo, il che suggerisce che nivolumab potrebbe diventare un nuovo standard di cura per questi pazienti”.

Lo studio

CheckMate -577 è uno studio multicentrico di fase 3 randomizzato, controllato con placebo, in doppio cieco, che valutava nivolumab come trattamento adiuvante in pazienti con cancro esofageo o GEJ con malattia patologica residua dopo Crt neoadiuvante e resezione completa. Lo studio ha escluso i pazienti che non avevano ricevuto Crt prima dell’intervento chirurgico, avevano malattia resecabile in stadio IV, malattia autoimmune o qualsiasi condizione che richiedesse un trattamento sistemico con corticosteroidi o altri farmaci immunosoppressori.

Dopo Crt neoadiuvante e resezione chirurgica completa del tumore (nota anche come terapia trimodale), un totale di 794 pazienti sono stati randomizzati a ricevere nivolumab 240 mg o placebo mediante infusione endovenosa ogni due settimane per 16 settimane, seguito da nivolumab 480 mg o placebo mediante infusione endovenosa ogni quattro settimane a partire dalla diciassettesima settimana.