Veterinaria, pubblicato il decreto sull’uso in deroga dei farmaci umani

Il provvedimento firmato dal ministo Speranza ad aprile è ora in Gazzetta Ufficiale. Ecco i criteri per la prescrizione

Cambiano le regole per l’uso in deroga dei farmaci umani negli animali da compagnia. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto firmato dal ministro della Salute, Roberto Speranza, il 14 aprile scorso. Un provvedimento, previsto dall’ultima legge di Bilancio, e annunciato come risposta all’esigenza alleggerire la spesa sostenuta dagli italiani per curare cani, gatti e altri pet. Vediamo, nel dettaglio, le novità.

Il nodo della “convenienza economica”

L’articolo 1 del decreto precisa l’ambito di applicazione. “Ferme restando le norme generali dell’impiego prioritario dei medicinali veterinari autorizzati, previste dall’ordinamento nazionale e dell’Unione europea in materia di medicinali veterinari” il decreto definisce i casi in cui – in attuazione dell’art. 10-bis del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 – il medico veterinario “può prescrivere un medicinale per uso umano per il trattamento di un animale non destinato alla produzione alimenti, anche tenendo conto del costo delle cure”.

Si ribadisce inoltre il ruolo del medico veterinario quale “professionista sanitario autorizzato dall’ordinamento nazionale a prescrivere, in via esclusiva e sotto la propria responsabilità”.

Il comma 3 dell’articolo 1 entra nel vivo della questione: “Il medicinale per uso umano potrà essere prescritto sulla base della miglior convenienza economica dell’acquirente per il trattamento dell’animale in cura e di cui l’acquirente sia proprietario o detentore, e comunque soltanto a condizione che tale medicinale contenga il medesimo principio attivo del medicinale veterinario indicato per il trattamento dell’animale in cura”.

Gli antibiotici

Sono esclusi (secondo il comma 4 dell’articolo 1) medicinali a uso umano contenenti sostanze antibiotiche di importanza critica per la salute umana e di sostanze antibiotiche non autorizzate come medicinali veterinari. “Fermo restando il principio di salvaguardia delle sostanze antibiotiche considerate di ultima istanza per il trattamento di infezioni umane gravi e pericolose – sottolinea poi il decreto – il medico veterinario può valutare la possibilità di prescrivere un antibiotico autorizzato per uso umano, qualora dall’esecuzione di test di sensibilità antimicrobica sia accertata l’assenza di medicinali veterinari i per il trattamento dell’infezione nel singolo caso clinico.

Le carenze

L’articolo 2 è dedicato alle “modalità di utilizzo del medicinale ad uso umano a causa di situazioni di carenze”. Secondo il provvedimento, il medico veterinario “verifica che il medicinale ad uso umano, che può essere utilizzato per il trattamento delle affezioni animali, non sia inserito nella lista dei farmaci temporaneamente carenti pubblicata sul portale istituzionale dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa). Nel caso in cui il medicinale risulti inserito nel l’elenco, il veterinario non può prescriverlo per il trattamento della malattia. Se lo ho già fatto in passato, dovrà sospenderne prescrizione e utilizzo.

Ma c’è di più: il veterinario deve anche tenere conto “delle valutazioni effettuate dall’Aifa per i medicinali ad uso umano utilizzabili per il trattamento delle affezioni animali contenute nei provvedimenti specifici adottati dalla medesima Agenzia al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità, anche temporanee, sul mercato”.

Per tracciare i consumi in deroga di medicinali umani, il ministero della Salute comunicherà periodicamente all’Aifa “la tipologia e la quantità” dei medicinali ad uso umano indicate nelle prescrizioni ad uso veterinario. L’articolo 3, infine, si limita a ribadire che “il costo del medicinale per uso umano prescritto ai sensi del decreto è sempre a carico dell’acquirente”.

Sei opzioni per l’uso in deroga

L’allegato A del decreto sintetizza i casi in cui il medico veterinario può prescrivere i farmaci umani:

nel caso in cui l’uso del medicinale veterinario comporta rischi o controindicazioni, per quel singolo caso clinico, a causa delle particolari condizioni di salute dell’animale ovvero della sensibilità nota ad un particolare principio attivo; nel caso in cui dopo il trattamento con un medicinale veterinario autorizzato persiste nell’animale la patologia per la quale è stato somministrato il medicinale veterinario e il medico veterinario, per quel singolo caso clinico, valuta che non esiste un trattamento autorizzato in veterinaria, di efficacia terapeutica ritenuta superiore; nel caso in cui un medicinale veterinario sia autorizzato solo in associazione con altri principi attivi, che potrebbero, in condizioni particolari di salute di un animale, risultare inutili o addirittura peggiorare la malattia; nel caso in cui, sulla base di giustificate evidenze scientifiche, risulta necessario un protocollo terapeutico che prevede l’associazione di più principi attivi, alcuni dei quali autorizzati esclusivamente per uso umano; nel nel caso cui un medicinale veterinario contenga ingredienti (es. farine animali) nocivi ad una data specie animale (es. erbivori) oppure contenga ingredienti che potrebbero nuocere all’animale in cura per sensibilità nota al medesimo; nel caso in cui, sulla base del risultato del test di sensibilità antimicrobica, sia accertata l’assenza di medicinali veterinari contenenti sostanze antibiotiche efficaci nei confronti del batterio responsabile dell’infezione. Tale disposizione non trova applicazione nel caso di medicinali ad uso umano contenenti sostanze antibiotiche di importanza critica per la salute umana o sostanze antibiotiche non autorizzate come medicinale veterinario.

Ad aprile, l’annuncio del decreto aveva entusiasmato le associazioni animaliste e spiazzato i veterinari, che lamentavano di non essere stati interpellati e di non conoscere i contenuti del povvedimento. Dopo 37 giorni di suspense – circolavano voci su un possibile ritiro del provvedimento – e il passaggio alla Corte dei Conti (6 maggio), ora il testo c’è. Le reazioni non si faranno attendere.

IL DECRETO