Decreto Speranza sui farmaci per i pet: critiche dall’Anmvi

Secondo l’associazione nazionale dei medici veterinari, la prescrizione diventa “uno slalom fra paletti, limitazioni e divieti che di fatto vanificano il principio della miglior convenienza economica”. Non basterà la parità di principio attivo per prescrivere il medicinale umano

Il decreto con le nuove regole per l’uso in deroga dei farmaci umani non convince i veterinari. In una nota, l’Anmvi (associazione nazionale medici veterinari) esprime il suo “giudizio critico”, sottolineando prima di tutto l’asimmetria tra gli annunci fatti ad aprile dal ministro Speranza e il testo del provvedimento arrivato ora in Gazzetta ufficiale: “Non basterà la parità del principio attivo per poter prescrivere il medicinale ad uso umano che costa meno”, spiega l’Anmvi.

Slalom prescrittivo

Secondo l’Anmvi, il decreto costringe il medico veterinario a “uno slalom prescrittivo fra paletti, limitazioni e divieti” che di fatto vanificano il principio della “miglior convenienza economica dell’acquirente” enunciato dal decreto. A parità di principio attivo – fra medicinale veterinario e medicinale ad uso umano- quest’ultimo potrà essere prescritto, ricorda l’Anmvi, “solamente in presenza di ulteriori pre-condizioni”, ad esempio la circostanza che l’uso del medicinale veterinario sia rischioso o controindicato per l’animale in cura.

Risparmio “annunciato” e limitazioni concrete

All’annunciato risparmio economico, sottolinea ancora l’Anmvi, si contrappongono “forti limitazioni” di accesso al medicinale ad uso umano. “Non solo perché l’Aifa potrà precluderlo alla prescrizione veterinaria (una novità assoluta) – fa notare l’associazione – ma anche perché vengono vietate all’impiego veterinario alcune classi di medicinali antibiotici ad uso umano”.

Test per gli antibiotici

Per quanto riguarda gli antibiotici non vietata, secondo il decreto il veterinario è obbligato a ricorrere a test di sensibilità. “Una verifica che può richiedere fino a sette giorni e che rischia di ritardare il trattamento di infezioni gravi negli animali da compagnia. Per questo, la veterinaria europea chiede di sviluppare test rapidi”, afferma l’Anmvi.

Promuovere i generici veterinari

Infine, l’associazione dei veterinari ricorda di aver proposto in passato al ministero della Salute vie alternative per risparmiare sui farmaci veterinari, ad esempio “sviluppare il mercato dei medicinali veterinari generici”, come previsto dal regolamento europeo sui medicinali veterinari che entrerà in vigore il 28 gennaio 2022.