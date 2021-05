Dispositivi medici, un webinar per analizzare presente e futuro del mercato (anche alla luce di Covid-19)

“Il mercato del medical device in Italia: dinamiche attuali e driver di cambiamento” è un evento organizzato da Iqvia medtech. Si svolgerà giovedì 17 giugno ed è rivolto ai professionisti dell'universo medtech. Ecco di cosa si parlerà e come registrarsi

Qual è lo stato dell’arte del mercato dei dispositivi medici in Italia? Quali sono le tendenze che guideranno il cambiamento in questo settore, anche alla luce delle accelerazioni che la pandemia da Covid-19 ha portato all’interno del nostro Servizio sanitario nazionale? E quanto impatterà la digitalizzazione nell’universo medtech? Di questo, e altro ancora, si parlerà durante il webinar dal titolo “Il mercato del medical device in Italia: dinamiche attuali e driver di cambiamento” organizzato da Iqvia medtech, che si svolgerà giovedì 17 giugno (12:00 -13:00). La partecipazione è gratuita: qui il link per la registrazione.

Lo scenario

La continua crescita dei mercati emergenti, l’invecchiamento della popolazione e un constante aumento del carico di malattie porteranno a un aumento della domanda di prodotti e servizi medtech. Ulteriore impulso verrà dalle innovazioni, come la continua evoluzione dell’uso di dispositivi digitali, oltre ai servizi di intelligenza artificiale. Tuttavia, al di là di alcuni trend positivi, il mercato dovrà superare diversi ostacoli, come ad esempio: il controllo dei prezzi (per far fronte alla gestione della spesa sanitaria) e l’efficacia delle prove cliniche, senza dimenticare l’incertezza derivante dall’imminente attuazione del nuovo regolamento europeo sui dispositivi medici (Mdr).

Di cosa si parlerà

L’evento è rivolto ai professionisti del settore medtech. Durante l’evento verranno condivise una serie di evidenze raccolte da Iqvia e verranno descritti i trend emergenti nel mercato, anche alla luce delle esigenze emerse dai confronti con gli interlocutori delle aziende che operano nel settore medtech.

Ecco alcuni dei temi che verranno affrontati nel corso del seminario online:

Scenario ed evoluzione del mercato medtech

Analisi delle nuove necessita degli stakeholder aziendali identificate in una survey condotta da Iqvia e come soddisfarle

Il ruolo e l’impatto della digitalizzazione nel medtech

I relatori

Chiara Napoletano, Sales ssociate director medtech, Iqvia Italia

Alberto Brocca, Director, specialty and global offering & operations, Iqvia Italia

Isabella Cecchini, principal, head of primary market research, Iqvia Italia

Luca Pinto, principal real world solutions, Iqvia