Nasce Best in Health, società di consulenti in ambito sanitario e farmaceutico

Quattro studi professionali italiani con oltre 50 professionisti si occuperanno di consulenza integrata per la realizzazione di progetti innovativi in area sanitaria e socio-sanitaria

È stata costituita e iscritta alla sezione speciale presso l’Ordine degli avvocati di Milano, Best In Health SpA, società di professionisti il cui scopo è di fornire al mercato della sanità un ecosistema di competenze integrate per l’ideazione, il lancio, la realizzazione di progetti innovativi in area sanitaria e socio-sanitaria.

Consulenza

Formata solo da professionisti che lavorano già da anni in questo settore, Best In Health si rivolge a tutte le realtà, nazionali e internazionali, che operano o intendono operare in area sanitaria e socio-sanitaria, in particolare Fondi di investimento, Management sanitario, Start up, Ong e Fondazioni. La società, che coordina il lavoro di quattro studi nazionali nei quali operano oltre 50 professionisti, fornisce la disponibilità iniziale di un Coach per focalizzare l’idea di business e identificare con esattezza il tipo di supporto e/o di analisi di fattibilità necessaria, che opererà in collaborazione con i diversi professionisti di area legale (Studio Stefanelli&Stefanelli), area fiscale e finanziaria (Studio Recchioni), area progettazione Medical design (TamAssociati).

I soci fondatori

I soci fondatori di Best In Health sono per lo Studio Legale Stefanelli&Stefanelli gli avvocati Silvia e Andrea Stefanelli ed Eleonora Lenzi, Luigi Recchioni per lo Studio Recchioni, gli architetti Massimo Lepore, Raul Pantaleo e Simone Sfriso dello Studio TamAssociati e Roberta Pegoraro di BCC-Business Coach. La governace della società prevede un Comitato di gestione composto da Silvia Stefanelli (Presidente), Andrea Stefanelli (Vice Presidente) e Simone Sfriso.