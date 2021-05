Retribuzione dirigenti nel pharma: lieve calo negli ultimi sei anni ma rimane uno dei settori più remunerativi

Secondo l'indagine Badenoch + Clark, i dirigenti del settore, nel periodo di tempo rilevato, hanno perso il 1,2 % delle retribuzioni. Nell’ultimo anno è invece cresciuta la retribuzione fissa. Quota variabile più elevata di 5000 euro rispetto alla media del mercato

Un calo del 1,2% nella retribuzione fissa negli ultimi sei anni che però non incide più di tanto sull’appetibilità che il settore ha. Secondo un’indagine di Badenoch + Clark su 450mila osservazioni in collaborazione con JobPricing con una retribuzione lorda annua media di 110.604 euro, infatti, il settore farmaceutico (con una media Ral di 39.110 euro) si posiziona al quarto posto della graduatoria dei settori più remunerativi per un dirigente, preceduto dai comparti dei settori del moda e lusso, delle assicurazioni e dell’aeronautico. Lo scostamento rispetto alla media nazionale è pari al 7,4%.

Il calo

La dinamica retributiva dei dirigenti del settore farmaceutico indica un calo retributivo negli ultimi 6 anni della retribuzione fissa pari all’1,2%, incidenza identica a quella rilevata su scala nazionale, e al pari della metà circa dei settori di mercato, i cui livelli retributivi si sono ridotti nel medio-lungo periodo. Nell’ultimo anno, tuttavia, i dirigenti del farmaceutico hanno beneficiato di un incremento della parte fissa della retribuzione pari all’1,9%, in linea con la crescita media rilevata in tutto il mercato dirigenziale (+1,7%) recuperando quindi parte dei compensi persi negli anni precedenti. Tale crescita non rispecchia tuttavia un’effettiva crescita dei salari degli occupati, a rappresenta una tendenza illusoria di crescita salariale aggregata, riconducibile soprattutto al cambio della composizione degli occupati nel mercato.

Il 77,4% dei dirigenti di aziende farmaceutica ha percepito nell’ultimo anno una quota variabile di retribuzione, sì in leggero calo rispetto al 2019 ma in quota sensibilmente maggiore rispetto alla quota media percettori di tutti dirigenti del mercato, che non arriva al 65%. La quota media percepita è stata di 24.453 euro, in media quasi 5.000 euro in più della media nazionale, quota pari al 22,1% della Ral.

Il settore

L’industria farmaceutica italiana è ad oggi il maggior produttore dei paesi Ue, con 34 miliardi di euro di produzione, in crescita costante negli ultimi 10 anni. L’export è cresciuto nel solo 2019 di oltre il 25% rispetto al 2018, e a un tasso medio annuo del 10,4% il doppio rispetto alla crescita delle esportazione dell’intero comparto manifatturiero. Il settore è il terzo in italia per investimenti in ricerca e sviluppo, mentre gli investimenti in produzione sono cresciuti costantemente dal 2013 (+36% complessivo tra il 2013 e il 2019). Il comparto farmaceutico conta 66.500 adetti diretti, che diventano 252.100 considerando l’indotto e la filiera distributiva. Oltre la metà degli addetti è in possesso di una laurea, a dispetto di una media del 21% nell’industria manifatturiera; significativa è anche la presenza femminile, con una quota pari al 43% contro il 29% medio nell’intero comparto industriale. In tal senso è significativo rilevare l’elevato l’accesso a ruoli di vertice nel settore: le donne con qualifica dirigenziale sono il 31% del totale dei dirigenti, da mettere a confronto a un 13% dell’intero ambito industriale).

Metodologia

L‘indagine è stata condotta su un campione di 450.000 osservazioni tra individui e aziende. Sono state raccolte risposte in forma anonimia di individui, assunti con fome di lavoro ipendente a temnpo determinato, indeterminato o in somministrazione e dati proveneinti dalle direzioni Hr di aziende di ogni sttore, regione e grandezza.