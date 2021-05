Ettore Sansavini: “La chirurgia super tecnologica è sempre al servizio della persona”

Nella sala operatoria entrano smart glasses, robot, realtà aumentata etc. L'esperienza avveniristica del gruppo GVM Care & Research raccontata dal presidente Ettore Sansanvini *IN COLLABORAZIONE CON GVM CARE & RESEARCH

Tecnologie e applicazioni sperimentate e messe a punto durante le missioni spaziali della Nasa, smart glasses, stampanti 3D, realtà aumentata e robot: ecco come appaiono le sale operatorie all’avanguardia oggi ed ecco l’evoluzione cui tende il settore sanitario nel prossimo futuro. I chirurghi di ultima generazione saranno impegnati in una nuova sfida. Dovranno formarsi per avere anche una preparazione tecnologica, poter guidare con cura le estensioni artificiali e usare al meglio le apparecchiature elettroniche, avverte il professor Maurizio Pavanello, tra i pionieri della chirurgia 3D in Italia. Attraverso operazioni meno invasive, grazie a braccia meccaniche ad altissima precisione, e ultrasuoni per incidere, suturare e cicatrizzare in modo da ridurre i tempi di recupero dei pazienti, le nuove tecnologie avranno un impatto enorme sia sulla qualità e sull’efficacia del lavoro dei medici che sulla qualità di vita del paziente.

L’umanizzazione innanzitutto

La persona prima di tutto, afferma Ettore Sansavini, presidente di GVM Care & Research, gruppo attivo nel settore della ricerca e delle nuove tecnologie applicate alla medicina e che dal 1973 promuove la salute, il benessere, la prevenzione, la diagnosi e la cura attraverso modelli innovativi di assistenza sanitaria privata. GVM Care & Research, spiega Ettore Sansavini, da sempre si pone l’obiettivo di superare costantemente le frontiere della tecnologia, alla ricerca di nuovi metodi, sistemi di ingegnerizzazione clinica e processi produttivi. Tecnologie all’avanguardia, tecniche operatorie innovative, umanizzazione delle cure, comfort di alto livello sono i pilastri del modello che il gruppo orienta all’alta specialità, in particolare cardiologica e cardiochirurgica, per la quale oggi è considerato polo di eccellenza.

Il ruolo della robotica e dell’AI

“Stiamo passando da una società dell’informazione a una società della conoscenza ubiqua, nella quale le macchine intelligenti influenzeranno ogni aspetto della vita”, rammenta Ettore Sansavini. E in effetti la robotica e l’intelligenza artificiale stanno già facendo il loro ingresso in ogni settore. Per quanto riguarda la sanità, precisa il presidente di GVM Care & Research, gli sviluppi più rilevanti sono sia sul versante della robotica chirurgica che delle applicazioni più centrate sulle persone. Un esempio è la robotizzazione dell’area cardiovascolare attraverso l’introduzione del sistema robotico Corindus, che consente ai medici di controllare a distanza e con minor esposizione alle radiazioni le procedure angiografiche mini-invasive, come stent e palloncini, grazie all’aiuto di imaging integrato. Secondo Ettore Sansavini e il gruppo GVM Care & Research, l’introduzione nelle sale operatorie di robot ha portato nell’ambito della chirurgia cardiovascolare a una rivoluzione per quanto concerne l’approccio chirurgico e gli outcomes clinici.

La produzione di dispositivi medici

Nel settore della produzione industriale, prosegue Sansavini, il gruppo GVM Care & Research è impegnato da molti anni, attraverso la società Eurosets, nella progettazione e realizzazione di dispositivi medici innovativi nell’ambito della circolazione extracorporea in cardiochirurgia e nell’intensive care. È recente, ad esempio, l’immissione sul mercato di un dispositivo portatile in grado di sostituire temporaneamente la funzione cardiaca e/o polmonare nei pazienti affetti da shock cardiaco o affetti da gravi patologie polmonari, come il Covid-19. Ma non è tutto: le sfide per i prossimi anni, in una proiezione temporale ampia, conclude Ettore Sansavini, saranno sicuramente focalizzate sulle cure mediche personalizzate, sul potenziamento dell’impiego delle cellule staminali e sulla nanomedicina. Rimedi più efficaci e a costi minori: ecco i nuovi strumenti per impattare positivamente sulla qualità della vita delle persone.

