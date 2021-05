Lo stato dell’arte dell’Intelligenza Artificiale nei mercati Pharma & Life Science: un evento digitale il 9 giugno 2021

I numeri uno di Angelini Pharma, Trueblue e Microsoft Italia si incontreranno per affrontare i temi più caldi in merito all'AI legata alle strategie omnichannel più innovative e competitive. *IN COLLABORAZIONE CON TRUEBLUE

di HPS-AboutPharma

Intelligenza artificiale, gestione dei dati e Digital Transformation. Tre elementi che hanno contraddistinto le più recenti attività di Trueblue, azienda italiana che ogni giorno supporta a livello globale, i mercati Pharma e Life Science, fornendo loro soluzioni di Customer Engagement, BI e Artificial Intelligence basate su cloud e pronte all’uso. È di luglio 2020 l’annuncio da parte di Trueblue, dell’integrazione con Microsoft per la trasformazione del modello di Customer Engagement nel settore Life Science. Così come è recente il rinnovo della collaborazione di Trueblue con Angelini Pharma che sceglie l’Intelligenza artificiale di AiDEA per supportare il processo di trasformazione digitale e globalizzazione dell’azienda. In questa direzione si colloca l’evento del 9 giugno prossimo: “The State of AI in Pharma & Life Sciences Industries” organizzato da Trueblue in collaborazione con Microsoft Italia e Angelini Pharma.

L’evento

Con la moderazione del giornalista e conduttore radiofonico Fulvio Giuliani, l’evento si aprirà con la tavola rotonda dei CEO. A loro il compito di condividere gli elementi chiave di utilizzo dell’Intelligenza artificiale nei settori di riferimento ed il loro impatto sulle strategie di business a medio e lungo periodo. Protagonisti della roundtable saranno Silvia Candiani (CEO di Microsoft Italia), Pierluigi Antonelli (CEO di Angelini Pharma) e Marco Bonesini (CEO di Trueblue). A seguire, Valentina Coccoli (Global Business Excellence Executive Director di Angelini Pharma) e Fabrizio Caranci (Global Digital Medicines Executive Director at Angelini Pharma) presenteranno il Business Case Angelini Pharma: un esempio di applicazione reale dell’AI nel contesto di riferimento, illustrando in maniera tangibile l’utilizzo dell’Ai nei nuovi approcci di business. In chiusura, la sessione AiDEA Share & Go guidata da Corrado Corsini (VP Corporate Development di Trueblue) porterà l’esperienza di Trueblue sul campo con una live session di AiDEA.

Angelini, Microsoft e lo Smart Customer Engagement

Il 24 marzo Trueblue ha annunciato il lancio sul mercato di AiDEA, la nuova suite di Customer Engagement Omnichannel AI – Driven, powered by Microsoft Dynamics 365. Qualche giorno prima del lancio, la stessa Angelini Pharma aveva scelto questa soluzione per migliorare l’approccio della trasformazione digitale delle sue 24 filiali. Sfruttando gli actionable insight e gli algoritmi di ottimizzazione omnichannel, la società punta a massimizzare l’utilizzo delle risorse e delle attività di Customer Engagement per soddisfare le richieste e le esigenze di tutti gli stakeholder. “AiDEA, consente alle aziende farmaceutiche le capacità e gli strumenti per offrire esperienze superiori in ogni interazione con i loro clienti. L’integrazione con Dynamics 365 supporta le aziende farmaceutiche nella loro transizione digitale”, aveva detto Elena Bon􀀜glioli, Managing Director, HealthCare and Life Sciences, EMEA Regional Lead di Microsoft a cui si è allineato il CEO di Angelini Pharma, Pierluigi Antonelli: “La Suite AiDEA di Trueblue ci permette di sfruttare i nostri investimenti esistenti accelerando al contempo la nostra trasformazione in AI per garantire che le nostre filiali possano servire meglio i loro clienti”. E proprio nell’ottica di aiutare le società del settore a diventare sempre più moderne e competitive sul mercato è intervenuto anche Marco Bonesini (CEO di Trueblue): “Attraverso questa integrazione, Trueblue aiuterà le aziende del settore ad accelerare la loro crescita e a trovare nuovi modi per guidare la Digital Innovation attraverso una vasta gamma di soluzioni che permetteranno loro di semplificare l’uso dell’AI nelle loro attività quotidiane”.

