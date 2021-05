Anmco, Furio Colivicchi nuovo presidente

Guiderà l'Associazione nazionale dei medici cardiologi ospedalieri fino al 2023. Presidente designato (che prenderà mandato tra due anni) è Fabrizio Oliva

Furio Colivicchi è il nuovo Presidente nazionale e guiderà l’Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri (Anmco) per il biennio 2021-2023.

Con il formale passaggio di consegne, avvenuto a Roma alla presenza della Senatrice Anna Maria Parente, presidente della Commissione Sanità del Senato della Repubblica, si sono insediati i nuovi organi direttivi della società scientifica. Contestualmente Fabrizio Oliva è stato nominato presidente designato e guiderà la società alla scadenza del mandato del collega.

Gli impegni futuri

Un primo impegno è rappresentato dalla prossima Giornata nazionale del cardiologo ospedaliero, fissata per il 25 giugno 2021 all’interno delle giornate promosse nel corso dei festeggiamenti per il 75° Anniversario della Festa della Repubblica. Punto focale sarà inoltre il 52° Congresso nazionale previsto dal 26 al 28 agosto 2021 presso il Palacongressi di Rimini, dove, prese tutte le misure di contenimento della pandemia, la comunità cardiologica italiana si darà appuntamento per dibattere i progressi e le prospettive della cardiologia digitale. Sono inoltre confermati gli Stati Generali Anmco, previsti per dicembre prossimo, dove verranno poste le basi per la presentazione del Piano strategico nazionale per la cardiologia, in linea con le disposizioni previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).