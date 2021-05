AstraZeneca colloca 7 miliardi di dollari di bond per l’acquisizione di Alexion

L'operazione ha lo scopo di ripianare parte del debito che la società anglo-svedese ha contratto per fare sua la compagnia attiva nel campo delle malattie rare

La compagnia anglo-svedese AstraZeneca ha deciso di finanziarie la sua acquisizione di Alexion collocando sul mercato bond dal valore di sette miliardi di dollari. L’operazione si concluderà venerdì e avverrà in sei tranche. La maturazione dei bond è prevista dello 0,3% al 2023 e del 3% al 2051.

L’operazione

La necessità di attivarsi in questo senso deriva dalla maxi acquisizione (quasi 40 miliardi) nella quale l’azienda ha decisione di impegnarsi. Secondo i termini dell’intesa AstraZeneca pagherà 175 dollari ad azione. In contanti per 60 dollari ad azione e il resto in azioni (circa 2124 per un valore di 54,14 dollari). La chiusura dell’operazione dovrebbe arrivare il terzo trimestre 2021 con un premio del 45% al valore di chiusura dell’11 dicembre 2020. Agli azionisti di Alexion andrà il 15% delle azioni di AstraZeneca. A finanziare parte dell’operazione saranno Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co. e Goldman Sachs Group con 17,5 miliardi di dollari.