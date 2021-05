AstraZeneca contro Ue, Bruxelles chiede una maxi-multa

I legali della Commissione chiedono dieci milioni di euro più 10 euro a dose per ogni giorno di ritardo nella consegna

Dieci milioni più 10 euro a dose per ogni giorno di ritardo nella consegna. In sostanza è questa la richiesta che l’Ue ha avanzato al Tribunale di Bruxelles che ha preso in carico il primo grado del processo intentato dalla Commissione all’azienda AstraZeneca sul mancato rispetto dei termini contrattuali sulla distribuzione dei vaccini.

La richiesta

A far bene i conti, una richiesta esorbitante difficile da quantificare dati i continui rimandi delle forniture e le interruzioni della catena di approvvigionamento. La decisione in merito dovrebbe arrivare entro un mese circa data la natura di urgenza del procedimento messo in piedi. L’avvocato Ue Rafael Jafferali ha dichiarato davanti ai giudici della corte che la società avrebbe privilegiato altri mercati, dirottando i prodotti altrove. Tra l’altro, ha aggiunto il legale, AstraZeneca non avrebbe sfruttato tutti gli impianti produttivi a sua disposizione, tra cui quelli in Regno Unito, previsti da contratto. Risultato: 30 milioni di dosi consegnate nel primo trimestre (contro le 120 promesse) e 70 milioni nel secondo trimestre (contro le 180 previste).

La difesa

I legali della società hanno ribadito già quanto detto dal Ceo Pascal Soriot nei mesi precedenti, ossia che non c’era un vincolo vero e proprio nel rispettare certe scadenze e che l’utilizzo degli impianti britannici era vincolato a un diritto di prelazione di Londra. Il colosso si è affida al termine “miglior sforzo possibile” presente sul contratto e in virtù del quale è certa di aver agito all’interno del perimetro negoziato con la controparte.