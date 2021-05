Se Amazon punta ad aprire farmacie fisiche

Lo rivelano alcune fonti anonime a Business Insider. Non c'è ancora un piano vero e proprio anche perché la concorrenza in questo campo è serratissima

Non c’è niente di ufficiale né di certo, tuttavia, stando a quanto rivela Business Insider, Amazon starebbe pensando di aprire una catena delle farmacie fisiche negli Stati Uniti. Sarebbe una svolta per il business della multinazionale della logistica che è già attiva nella vendita e della fornitura di medicinali online.

L’idea

Il servizio Amazon Pharmacy esiste negli Usa da novembre 2020 entrando in competizione con Cvs e Walgreens Boots Alliance. Ma adesso, per quanto non ci sia ancora una strategia vera e propria, il colosso di Seattle punterebbe ai farmaci a prescrizione non solo con la spedizione online, ma con il ritiro fisico del prodotto da parte del cliente in uno spazio fisico. Le fonti di Business Insider hanno riferito che due papabili città in cui tentare l’impresa potrebbero essere Phoenix e Boston. In aggiunta a ciò, è possibile che gli spazi di queste farmacie rientrino all’interno delle strutture Whole Foods, la catena di prodotti alimentari acquistata da Amazon nel 2017. Se davvero il gigante dovesse muoversi in questa direzione potrebbe davvero puntare a un mercato da quasi 370 miliardi di dollari all’anno.

I contro

Ma ci sono dei contro considerevoli da tenere a mente. I più acerrimi competitori come Cvs, Walgreens o Walmart, hanno numerose farmacie già dislocate sul territorio e la domanda è se Amazon riuscirà a impensierirli su un terreno non propriamente suo. Il salto di qualità che Amazon vuole tentare attiene alle necessità più stringenti dei pazienti. Alcune persone affetta da più patologie non sempre possono attendere le canoniche 48 ore di distribuzione promesse da Amazon (almeno agli utenti Premium). Per questo motivo l’apertura di centri fisici garantirebbe una reperibilità maggiore dei prodotti di cui le persone hanno bisogno. Il punto, però, è sempre quello. La capillarità delle altre società è certamente più nutrita.