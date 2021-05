Anticorpi monoclonali per l’emicrania, Aifa rivede i criteri per la rimborsabilità

Accolta la proposta delle società scientifiche Sin, Anircef e Sisc, che chiedevano di modificare le regole per la prescrizione dopo i primi 12 mesi di trattamento

Cambiano i criteri per la rimborsabilità degli anticorpi monoclonali contro l’emicrania dopo i primi 12 mesi di trattamento. L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha accolto la richiesta delle società scientifiche Sin (Società italiana neurologia), Anircef (Associazione neurologica ricerca cefalee) e Sisc (Società studio cefalee). Vediamo cosa cambia.

La modifica

Finora si prevedeva che al termine di 12 mesi di trattamento con gli anticorpi monoclonali anti-CGRP, spiegano le società scientifiche in una nota, il paziente dovesse necessariamente sospendere il farmaco (in regime di rimborsabilità) per poi essere eventualmente trattato dopo 3 mesi dalla sospensione della terapia (ovvero dopo 4 mesi dall’ultima somministrazione) qualora si ripresentassero le caratteristiche che ne supportano la prescrivibilità a carico del Ssn. Il 24 maggio la Commissione tecnico-scientifica dell’Aifa ha dato l’ok alla ripresa del trattamento nel momento in cui (a partire dal primo mese di sospensione) si ripresentino i criteri che ne hanno previsto la prima prescrizione, ovvero almeno 8 episodi di emicrania con punteggio MIDAS ≥ 11.

Una buona notizia

“Ringraziamo Aifa per aver accolto la nostra segnalazione – commenta Gioacchino Tedeschi, presidente della Sin – in questo modo eviteremo gravi sofferenze a quei pazienti che, come da determine Aifa, provengono da terapie preventive per l’emicrania e che abbiano già mostrato una risposta insufficiente dopo almeno 6 settimane di trattamento, che siano intolleranti o che presentino chiare controindicazioni ad almeno 3 classi di farmaci per la prevenzione dell’emicrania. Pazienti, quindi, per i quali non sono più individuabili altri farmaci efficaci in regime di rimborsabilità. E proprio sul tema della rimborsabilità, inoltre, si rischiava una questione di disuguaglianze sociali: il trattamento nei tre mesi di sospensione obbligatoria – sottolinea Tedeschi – avrebbe potuto essere prescritto in regime di non rimborsabilità, consentendo di fatto solo a quei pazienti che possono affrontare una spesa ingente la possibilità di non interrompere il trattamento”.

Le evidenze

Sin, Anircef e Sisc ricoradno che i dati scientifici su cui fondare l’individuazione di un periodo di tempo adeguato nel corso del quale il quale il paziente debba essere sottoposto alla somministrazione degli anticorpi anti-CGRP “non sono univoci e le poche evidenze disponibili in letteratura relativamente alle esperienze di real life mettono in evidenza un peggioramento graduale e progressivo dei pazienti emicranici a seguito della sospensione della terapia con anticorpi anti-CGRP, pur in assenza di un costante ritorno ai valori baseline”. Dati che risultano sovrapponibili all’esperienza clinica dei centri Cefalee italiani.