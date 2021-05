Consip, nel 2020 utile in crescita del 9% (16,6 miliardi). Aumentano gare e acquisti

Numeri positivi per la centrale d'acquisto della pubblica amministrazione che ha visto raggiungere il valore della produzione raggiungere quota 211 milioni di euro. Per via di Covid, sono stati consegnati oltre 40 milioni di dispositivi

Un utile netto d’esercizio pari a 4,6 milioni di euro nel 2020, con un incremento del 9% sul 2019 del valore degli acquisti della Pa (che ammontano a 16,6 miliardi di euro), mentre il valore delle gare è cresciuto addirittura del 52% (toccando quota 10,8 miliardi), mentre la Pubblica amministrazione ha risparmiato 3,2 miliardi . Sono questi i numeri più rilevanti del bilancio 2020 di Consip, la centrale acquisti della pubblica amministrazione.

Il documento

Secondo quanto riporta una nota diffusa dalla società del Ministero dell’Economia e delle finanze, il Consiglio di amministrazione ha approvato il documento finanziario 2020, che adesso passerà al vaglio dell’Assemblea dell’azionista. Più in dettaglio, il valore della produzione raggiunge i 211 milioni di euro con un aumento del 187% per effetto delle attività di “Soggetto attuatore” della Protezione civile per l’emergenza Covid-19 i costi operativi e di supporto e funzionamento si riducono di circa 2 milioni. Mentre una parte dell’utile netto (2,4 milioni) è destinato al Bilancio dello Stato.

In sintesi

Riassumendo, l’attività di Consip può essere ricondotta a: 620 milioni di euro il valore bandito con procedure di emergenza; 160 contratti stipulati con circa 100 operatori economici, 2.200 ordinativi di fornitura emessi e gestite consegne verso circa 250 strutture sanitarie riceventi, su tutto il territorio nazionale, 3.721 ventilatori polmonari e oltre 40 milioni di dispositivi di varia natura (mascherine, guanti, camici, visiere, tamponi, caschi, etc.) consegnati e collaudati, seguendo, per la prima volta, anche le fasi dalla distribuzione dei beni al pagamento delle forniture.