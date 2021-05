Gsk-Vir, Fda approva il loro anticorpo monoclonale

Dopo l'ok di Ema, arriva il parere positivo anche dalla Food and drug administration. I dati sono incoraggianti anche in contro le varianti

La Food and drug administration autorizza a scopo emergenziale l’anticorpo monoclonale contro Covid-19 sotrovimab di Gsk-Vir. Ne da annuncio l’agenzia stessa sul suo sito con un comunicato. Dopo l’Europa, quindi, anche negli Usa sarà possibile utilizzare il prodotto delle due aziende.

Via libera

Il prodotto è destinato al trattamento di pazienti affetti da Covid-19 da lieve a moderato in adulti e giovani in fascia pediatrica ad alto rischio (pari o superiore ai 12 anni di età). Stando ai dati resi noti, sotrovimab avrebbe determinato una riduzione dell’85% del rischio di ospedalizzazione o morte sulla base dei risultati dello studio ad interim di fase III Comet-Ice.

Funzionale contro le varianti

L’agenzia statunitense rileva che l’anticorpo monoclonale è funzionale nel contrasto alle varianti che circolano nel Regno Unito, Sudafrica, Brasile, California, New York e India. George Scangos, chief executive officer di Vir rivela che la terapia è efficace, ma che si deve guardare oltre e proporre subito nuove armi contro potenziali pandemie. In effetti la discussione sugli anticorpi monoclonali è da tempo che è sul tavolo delle agenzie regolatorie e anche la politica sta facendo le sue valutazioni. Oltre ai vaccini, si stanno mettendo in campo anche armamentari terapeutici per sostenere i pazienti ospedalizzati.