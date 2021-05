Il gruppo Dedalus acquisisce la tedesca Dosing

L’acquisizione consente a Dedalus di ampliare il proprio portafoglio con soluzioni specializzate per supportare gli operatori sanitari e i pazienti lungo tutto il processo di gestione clinica dei farmaci

Il Gruppo Dedalus ha acquisito la società tedesca Dosing GmbH, tra i principali fornitori di soluzioni digitali in modalità Software-as-a-Service (SaaS) per la sicurezza delle terapie farmacologiche. L’acquisizione consente a Dedalus di ampliare il proprio portafoglio con soluzioni specializzate per supportare gli operatori sanitari e i pazienti lungo tutto il processo di gestione clinica dei farmaci, dalle prescrizioni e raccomandazioni terapeutiche, alla somministrazione, alle istruzioni sull’uso della terapia.

Trasformazione digitale

Andrea Fiumicelli, Amministratore Delegato del Gruppo Dedalus, ha commentato: “Dosing offre soluzioni e competenze essenziali per la trasformazione digitale dell’ecosistema sanitario”. Anche Michael Dahlweid, Chief Product Officer del Gruppo Dedalus è entusiasta dell’operazione. “Le loro soluzioni offrono possibilità sofisticate e complesse di gestione digitale dei farmaci, sulla base sia delle indicazioni terapeutiche, sia dell’esperienza clinica. A seguito di questa acquisizione, siamo consapevoli dei nostri obblighi nei confronti dei partner di Dosing e assicureremo che Dosing continuerà a lavorare e collaborare con tutti loro”.

Il mercato del centro Europa

Ma dal punto di vista del mercato e dell’espansione di Dedalus nell’area mitteleuropea parla Winfried Post, General Manager della regione DACH e membro del Comitato Esecutivo di Dedalus: “Attualmente le soluzioni di Dosing vengono utilizzate con successo in più di 270 ospedali, principalmente in Germania. Questa acquisizione è un passo importante per completare la nostra offerta in Germania, Austria e Svizzera”.