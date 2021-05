La Svizzera sarà un Paese terzo, i risvolti sui dispositivi medici dopo il 26 maggio 2021

Cambiano le regole del gioco in quanto Berna e Bruxelles non rinnovano gli accordi bilaterali di libero commercio. In questo modo, nel Paese elvetico non è più applicabile nemmeno il Nuovo regolamento dei dispositivi medici

Già c’erano delle avvisaglie, ma adesso è praticamente fuori dai giochi. La Svizzera non rinnova il Mra (Mutual recognition agreement) con l’Ue e allo stato attuale Berna sarà considerata alla stregue di un Paese terzo a tutti gli effetti. Ciò avrà ripercussioni anche sul Mdr, il Nuovo regolamento sui dispositivi medici entrato in vigore il 26 maggio.

Gli accordi saltati

La posizione svizzera in merito al regolamento sui dispositivi medici (di cui si è parlato ampiamente sul numero 186 di febbraio 2021) si colloca all’interno di un intricato gioco di scatole cinesi. Le direttive Aimdd e Mdd rientravano all’interno del riconoscimento unico voluto da Berna e Bruxelles e con la chiusura di questo trattato vengono meno anche le direttive previste. Tuttavia esiste un altro accordo ben più cospicuo e ampio chiamato Institutional framework agreement (InstA) che non viene rinnovato dal 2018. L’intesa garantirebbe lo spostamento aereo e terrestre di uomini e merci, ma con il rifiuto dell’InstA non è possibile nemmeno ripensare al Mra. Per farla breve. Senza un’appartenenza compiuta all’Ue è necessario l’InstA, ma senza il supporto della Svizzera, l’InstA non è praticabile e senza di esso non si potrà andare oltre nemmeno all’Mra. Senza Mra non c’è possibilità di evitare di diventare Paese terzo. E la condizione di Paese terzo non garantisce il Mdr.

E ora?

La situazione è complicata. L’Ue è il maggior cliente della Svizzera e ora tutti i produttori elvetici dovranno passare per le forche caudine burocratiche per chiedere l’autorizzazione a vendere i propri prodotti oltre confine. Stessa cosa per i fabbricanti europei anche se nel complesso la Svizzera conta relativamente nel bilancio dell’export comunitario. Il danno appare tutto sullo spalle degli svizzeri che dovranno ora attivarsi per sbrigare le pratiche autorizzative.