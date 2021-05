Società italiana di pediatria: Annamaria Staiano eletta presidente

Professoressa ordinaria di Pediatria all'Università Federico II di Napoli, è la prima donna a ricoprire l’incarico. Resterà alla guida della Sip fino al 2024

Annamaria Staiano è la nuova presidente della Società italiana di pediatria. È stata eletta dal 76esimo congresso della società scientifica ed è la prima donna a ricoprire l’incarico in 123 anni di storia della Sip. Succede ad Alberto Villani, che ha affiancato finora come vicepresidente.

La carriera

Staiano dal 2019 è direttrice del dipartimento di Scienze mediche traslazionali dell’Università degli studi di Napoli Federico II. I suoi interessi di ricerca – spiega la Sip in un nota – riguardano in particolare la nutrizione e le intolleranze alimentari, la neurogastroenterologia e l’endoscopia pediatrica, i disordini funzionali gastrointestinali e della motilità esofagea, il microbiota intestinale e le malattie infiammatorie croniche intestinali.

La neopresidente ha contribuito alla definizione di linee guida internazionali sulla gestione del reflusso gastroesofageo, della stipsi cronica, dell’allergia alle proteine del latte vaccino e delle malattie infiammatorie croniche intestinali. È tra i soci fondatori della Sigenp (Società italiana di gastroenterologia, epatologia e nutrizione pediatrica), di cui è stata presidente dal 2010 al 2013.

Imparare dall’emergenza

“L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha evidenziato criticità nel nostro sistema sanitario nazionale, per cui è fondamentale pensare a una riorganizzazione dell’assistenza pediatrica – afferma Staiano, che guiderà la Sip fino al 2024 – a partire dalla formazione di tutte le figure professionali, mediche e non, coinvolte nello sviluppo psico-fisico del bambino. Abbiamo la straordinaria occasione di tradurre quello che oggi l’emergenza ci insegna in opportunità, per proteggere la salute dei bambini e il loro ambiente di riferimento. La complessità dei tempi richiede infatti – prosegue Staiano- una visione culturale ampia e complessiva che oltrepassi gli steccati dei livelli assistenziali e che valorizzi l’età pediatrica nell’era dell’innovazione tecnologica. Ritengo auspicabile – conclude la presidente – un utilizzo sempre più ampio della tecnologia, mediante l’implementazione di supporti telematici che garantiscano una presa in carico globale del bambino, attraverso la condivisione di informazioni tra i diversi ambiti responsabili del suo benessere psicofisico”. Famiglia, scuola e sanità.