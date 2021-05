Bcg Global, Christoph Schweizer è il nuovo Ceo

Il mandato sarà effettivo dal primo ottobre 2021 e subentra a Rich Lesser che diventerà Global chair. Schweizer è stato anche leader della practice Healthcare

Boston consulting group ha annunciato la nomina di Christoph Schweizer come nuovo Ceo della società. Il mandato sarà effettivo dal primo ottobre 2021. Subentra a Rich Lesser che diventerà Global chair dopo tre mandati e quasi nove anni da Amministratore delegato (l’attuale Global chair Hans-Paul Bürkner assumerà il ruolo di Managing director e Global chair emeritus). “Sono incredibilmente grato ai nostri Partner per la fiducia che hanno riposto in me e nelle mie capacità di guidare questa organizzazione, proprio mentre entriamo in un nuovo capitolo di cambiamenti, sfide e opportunità senza precedenti per i nostri clienti e per il mondo”, ha detto il Ceo eletto Schweizer. “È un onore avere la possibilità di proseguire sulla strada tracciata da Rich in termini di crescita, estensione dei servizi e guida di BCG con grande integrità. Come azienda, continueremo a sostenere i clienti e i leader globali nell’affrontare le sfide più importanti e complesse, ad attrarre e sostenere i talenti con grande attenzione alla diversity e ad affrontare le sfide più complesse per il mondo, come il cambiamento climatico”.

Il profilo

Schweizer, 48 anni, è capo di Bcg per l’Europa centrale, orientale e il Medioriente dal 2017. È membro dei Comitati esecutivo e operativo dal 2014. Il suo ingresso nell’azienda risale al 1997 e ha lavorato dapprima a Monaco e poi a New York per poi tornare in Germania nel 2012. Lungo la sua carrierà ha ricoperto anche il ruolo di leader globale della practice Healthcare.