Intelligenza artificiale in sanità: diagnosi più accurate e più valore alla relazione medico-paziente

Elisa Tacconi, Clinical Data Scientist di InterSystems Italia, elenca le potenzialità delle nuove tecnologie al fine di migliorare non solo la raccolta dei dati, ma anche la relazione tra i professionisti della salute e i pazienti. *IN COLLABORAZIONE CON INTERSYSTEMS ITALIA

di HPS-AboutPharma

L’uso dell’Intelligenza artificiale (AI) in ambito salute può essere un valore aggiunto per il medico, nonostante alcune reticenze spesso legate all’impatto con il nuovo. Nell’intervista che segue si è espressa sul tema Elisa Tacconi, Clinical Data Scientist di InterSystems Italia (in foto) che farà luce su opportunità e utilizzo delle applicazioni di AI e su come queste possano davvero valorizzare le informazioni sanitarie in nostro possesso al fine di migliorare concretamente la salute dei cittadini.

Quali sono le caratteristiche indispensabili per un sistema efficiente di raccolta dei dati sanitari che ne permetta l’utilizzo mediante strumenti e tecniche di Intelligenza artificiale?

Per garantire che i dati possano essere acquisiti e messi a disposizione in un contesto così complesso come quello sanitario, occorrono soluzioni di “Advanced Clinical Data Lakes”: una speciale tipologia di database in grado di gestire in modo efficiente sia le informazioni strutturate sia quelle non strutturate, come file, cartelle cliniche, immagini diagnostiche, video e altri documenti con struttura propria. Il Data Lake è quindi la chiave vincente per la gestione di grandi e grandissimi archivi di dati eterogenei che comunemente chiamiamo Big Data, e ne favorisce l’utilizzo nei progetti di Intelligenza Artificiale.

Un altro aspetto importante è la revisione dei processi clinici per l’introduzione di logiche di trasformazione digitale che permettano la disponibilità dei dati in ogni fase dei percorsi di cura, mediante formati standard e quindi interoperabili. Per fare questo, in alcuni casi, può anche essere necessario ripensare al parco applicativo di una struttura sanitaria, al fine di ottenere una logica di integrazione e governo nella raccolta dei dati.

In che modo gli algoritmi di Intelligenza artificiale riescono a colmare i gap informativi nei dati sanitari disponibili?

La potenzialità dell’Intelligenza Artificiale risiede proprio nella comprensione dei nessi causali nascosti tra le informazioni grazie al Machine Learning, ovvero una modalità di apprendimento automatico della macchina che imita il processo di acquisizione delle informazioni della mente umana. Il Machine Learning collega quindi le informazioni archiviate (Big Data sanitari) e utilizza degli algoritmi basati su metodologie matematico-computazionali, generando nuovi concetti a partire da informazioni incomplete o senza apparenti nessi tra di loro. È chiaro, dunque, che a un maggiore numero di dati a disposizione per la fase di apprendimento, corrisponderà una più accurata e precisa capacità di creare nuovi collegamenti e colmare divari informativi.

Quali sono le opportunità delle applicazioni di Intelligenza artificiale in sanità?

Partiamo da quello che può fare l’Intelligenza Artificiale: permette la gestione di un elevato quantitativo di dati elettronici per ogni paziente (età, anamnesi medica, stato di salute complessivo, risultati dei test, immagini ottenute durante controlli,…) e, allo stesso tempo, identifica modelli di calcolo e analisi su scala e velocità superiori rispetto alla capacità di analisi umana. Il risultato è la possibilità di interpretare una mole maggiore di dati e con tempistiche sensibilmente ridotte per ottenere diagnosi più puntuali e nuovi percorsi di cura. Si pensi, ad esempio, all’assistenza cognitiva automatizzata che l’AI è in grado di fornire al medico nell’attività diagnostica e terapeutica, supportandolo nel classificare le condizioni del paziente e individuare eventuali situazioni critiche per il soggetto, o nell’utilizzo di strumenti che consentano di ridurre il tempo necessario allo svolgimento di attività burocratiche e di routine e investire più tempo nella relazione con il paziente.

Inoltre, durante l’emergenza sanitaria dell’ultimo periodo, abbiamo visto che, grazie alla raccolta di informazioni come i dati di rilevazione satellitare o i flussi dei viaggiatori per via aerea, il Machine Learning può essere utilizzato anche per la previsione delle epidemie in tutte le aree del mondo. Previsioni di questo tipo, potrebbero essere di vitale importanza soprattutto nei paesi del terzo mondo dove l’assistenza sanitaria non è ancora efficiente a causa della mancanza di risorse adeguate.

Quali sono gli algoritmi di Machine learning maggiormente utilizzati in sanità?

Sicuramente tra i più usati ci sono gli algoritmi predittivi. Fanno parte degli algoritmi predittivi tutte le tecniche di regressione: dalla più semplice, la regressione lineare, alla regressione logistica, alle serie temporali fino agli alberi di classificazione. E poi sono incluse negli algoritmi di predizione anche tecniche di Machine Learning più complesse e raffinate: reti neurali, classificatori bayesiani e modelli di deep learning.

Gli algoritmi di machine learning come le regressioni o i classificatori trovano spesso utilizzo nel capire la magnitudo dell’impatto di variabili demografiche e cliniche su processi clinici, come per esempio la probabilità di riammissione. Gli algoritmi invece come le reti neurali trovano utilizzo in problemi di analisi di immagini diagnostiche, come per esempio l’identificazione del cancro al seno attraverso la Computer Vision.

Inoltre, altri campi applicativi sviluppati al di fuori dell’analisi predittiva, sono i modelli che permettono di estrarre informazioni utili da dati testuali come, per esempio, algoritmi di Natural Language Processing (NLP) per analizzare i commenti dei pazienti post ricovero e captare sentiment positivi o negativi su servizi ospedalieri o percorsi di cura.

Quali sono i rischi delle applicazioni di Intelligenza artificiale in sanità?

L’analisi di possibili rischi e benefici connessi all’uso di sistemi di AI in sanità è funzionale all’individuazione di interventi normativi e strategie da adottare per garantire che il progresso tecnologico avvenga in un contesto di sicurezza e tutela dei diritti. Negli scenari di assistenza cognitiva automatizzata, ad esempio, si rischia spesso di diminuire l’attenzione umana con conseguente riduzione delle qualità umane e professionali del medico. Infatti, uno dei concetti fondamentali alla base del recente dibattito su AI e responsabilità civile riguarda l’attribuzione di eventuali danni causati da servizi o dispositivi basati sull’intelligenza artificiale. In ogni caso, nel contesto attuale, ci si sta muovendo nella giusta direzione soprattutto in relazione alla gestione delle problematiche etiche legate all’uso dell’AI e per questo molti corsi di studio per le nuove generazioni di ingegneri e progettisti di Intelligenza Artificiale stanno inserendo corsi dedicati all’etica all’interno dei percorsi formativi specializzati.

Quali sono gli ostacoli all’applicazione dell’AI in ambito sanitario e qual è la percezione del sistema da parte dei professionisti della salute che se ne servono? Si intravedono delle resistenze in tal senso?

Uno degli ostacoli principali è sicuramente la frammentazione dei dati nei sistemi IT delle strutture sanitarie, complicato ulteriormente dalla ritrosia alla condivisione dei dati da parte dei pazienti, preoccupati del problema della privacy. Avere pochi dati a disposizione, di scarsa qualità e non strutturati, complica l’implementazione di progetti e modelli e consegna risultati inaccurati.

Inoltre, talvolta l’applicazione dell’AI trova diversi ostacoli tra gli operatori medici e per ovviare a questa resistenza è necessario che gli algoritmi usati siano il più possibile “trasparenti”, ovvero permettano di capire a fondo la relazione causa-effetto su cui si basano, come funzionano e come fanno a prendere le decisioni finali che saranno poi utilizzate in sanità. Quando gli algoritmi risultano comprensibili, gli operatori hanno maggiore possibilità di interpretare e correggere con facilità eventuali errori e la certezza che le decisioni prese siano etiche e scientifiche.

Cosa si intende per Intelligenza artificiale “trasparente” e “black box” e come questo concetto influisce sulla resistenza al cambiamento in ambito sanitario?

In via generale, il cosiddetto funzionamento black box dell’Intelligenza Artificiale può essere ricondotto al concetto di “decisione automatica”, secondo cui il software decide autonomamente, senza fornire spiegazioni. Al contrario, le tecniche di intelligenza artificiale trasparente, oltre al responso predittivo SI/NO, rendono note anche le variabili su cui si fonda la previsione e dunque le logiche interne usate per fornire la valutazione. Ciò abilita quindi le cosiddette “decisioni aumentate”, per cui il software non decide autonomamente, ma consente ad un essere umano esperto in un certo campo, per esempio un medico, di prendere una decisione basandosi sull’evidenza delle correlazioni evidenziate dal modello e di usare queste informazioni aggiuntive, integrandole con il bagaglio delle proprie conoscenze pregresse.

Il fatto di lavorare con strumenti trasparenti e di conoscere le variabili su cui si basa un modello predittivo permette di estrarre il massimo valore dall’Intelligenza Artificiale. La conoscenza generata con questo modello consente una modifica della situazione, per evitare eventuali degenerazioni verso un risultato indesiderato. Se i fattori di rischio individuati dal modello sono elementi su cui si può intervenire, con farmaci o con un diverso stile di vita, è possibile cambiare l’evoluzione della patologia per un certo individuo e, magari, riportare quel soggetto ad una situazione dagli esiti meno infausti.

In generale, entrambi i casi possono supportare il personale sanitario, in particolare con il sostegno di una squadra multidisciplinare in cui coesistano la figura del clinico e quella del Data Scientist che lavorano in sinergia con il fine ultimo di migliorare la salute e l’assistenza ai pazienti. Nonostante le possibili resistenze, la rivoluzione verso l’uso dell’AI conduce verso risoluzioni diagnostiche e terapeutiche più rapide e precise ma che dipenderanno sempre dalle decisioni degli esseri umani.

Homepage della rubrica “Il valore dei dati nella sanità digitale: sfide, processi e tecnologie”

In collaborazione con Intersystems