Ivdr, anche le imprese farmaceutiche chiedono un rinvio dell’entrata in vigore (2022)

Dopo il medtech anche Efpia chiede all'Ue di ritardare di un anno l'entrata in vigore del Regolamento dei dispositivi in vitro. Prima bisogna aumentare la capacità di certificare i prodotti con altri Organismi notificati. E la strada è ancora lunga

Per certi versi la faccenda è ancora più complessa del Mdr considerando che l’Ivdr, il Nuovo regolamento sui dispositivi medici in vitro, coinvolge molte più imprese. Efpia, la Farmindustria europea, infatti, ha fatto un appello alle istituzioni europee affinché la data limite del 26 maggio 2022 venga postoposta come accaduto con il regolamento cugino sui Dm (entrato in vigore il 26 maggio scorso).

Organismi notificati limitati

Il mantra è sempre lo stesso. Pochi organismi notificati (solo 4 alla data dell’uscita di questo articolo) che non hanno la forza di sbrogliare i cavilli burocratici delle società richiedenti i certificati. Il collo di bottiglia è già realtà. Ma la novità, se così si può definire, è che stavolta si sono mosse anche le aziende farmaceutiche oltre a quelle del medtech (che da tempo implorano la Commissione per uno slittamento) che coi dispositivi in vitro fanno ricerca clinica e test. Insomma, parliamo di strumenti necessari e fondamentali per l’attività delle società healthcare. Efpia, insieme all’European cancer patient coalition (Ecpc) ella società di test Diaceutics, lamenta che il carico di lavoro per una certificazione potrebbe aumentare anche del 600-700% e che l’impresa di aumentare considerevolmente il numero di Notified body appare davvero titanica (se non insuperabile).

Le richieste

Le imprese europee, con il supporto di Diaceutics, sottopone delle proposte che non si discostano molto da quelle formulate nei vari position paper di Medtech Europe (la Confindustria dispositivi medici continentale). Prima di tutto rimandare di un anno la deadline. In secondo luogo bisognare dare delle priorità agli Organismi certificatori sulla base del rischio derivante dall’uso di un dispositivo medico. Terzo punto riguarda, invece, il processo di scelta e designazione degli Organismi notificati. Secondo uno studio di Diaceutics proposto dalla stessa Efpia, l’anno successivo all’entrata in vigore dell’Ivdr, oltre 110 mila pazienti affetti da tumori metastatici non a piccole cellule avranno bisogno di nuovi test sui biomarcatori, ma i rallentamenti e la conseguente riduzione degli stessi potrebbe portare a effetti negativi su 65 mila persone.