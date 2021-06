Aifa approva il vaccino di Pfizer/Biontech per gli adolescenti

Dopo l'ok di Ema anche l'Agenzia italiana del farmaco approva il prodotto nella fascia d'età 12-15 anni

La Commissione tecnico scientifica (Cts) di Aifa ha approvato l’estensione di indicazione di utilizzo del vaccino Comirnaty (BioNTech/Pfizer) per la fascia di età tra i 12 e i 15 anni, accogliendo pienamente il parere espresso dall’Agenzia europea dei medicinali (Ema). Secondo la Cts, infatti, i dati disponibili dimostrano l’efficacia e la sicurezza del vaccino anche per i soggetti compresi in questa fascia di età.

Le precedenti approvazioni

Come previsto, la decisione dell’agenzia italiana si inserisce nel percorso regolatorio già tracciato dall’Ema il 28 maggio. Negli Usa il vaccino era già stato approvato dalla Food and drug administration il 10 maggio. La decisione sull’utilizzo spetterà ai singoli Stati sulla base delle singole strategie nella campagna vaccinale. Tre settimane sarà l’intervallo tra le due dosi.