Dispositivi medici, Olympus acquisisce la startup israeliana Medi-tate

Olympus compra la startup israeliana di dispositivi medici Medi-Tate, attiva nel campo del trattamento iperplasia prostatica benigna (Ipb). Grazie a questa operazione, Olympus allarga la propria linea di business nel campo del trattamento dell’Ipb e consolida la sua posizione nel settore dei dispositivi urologici.

Cosa fa Medi-Tate

Medi-Tate è un produttore di dispositivi medici impegnato nella ricerca e sviluppo, produzione e vendita di dispositivi per il trattamento minimamente invasivo dell’Ipb. Il prodotto di punta dell’azienda ha ricevuto l’autorizzazione dalla Fda e un marchio Ce europeo. Con il suo investimento iniziale in Medi-Tate, Olympus ha acquisito il diritto di distribuzione da novembre 2018.

L’incidenza della malattia

Si prevede che l’incidenza dell’Ipb, una delle malattie più comuni negli uomini che invecchiano e la causa più comune dei sintomi del tratto urinario inferiore (“Luts”), aumenterà con l’invecchiamento della popolazione globale generale. Secondo l’American urological association, l’Ipb è una condizione che quasi l’80% degli uomini dovrà affrontare nel corso della vita e tale rapporto è più elevato nelle età più anziane. I farmaci e il trattamento chirurgico sono stati tra le solite opzioni di trattamento per l’Ipb e negli ultimi anni, sono arrivati ​​sul mercato dispositivi per il trattamento chirurgico minimamente invasivi.

La strategia di Olympus

Nacho Abia, Chief operating officer di Olympus corporation, ha dichiarato: “l’acquisizione di Medi-Tate è in linea con la nostra strategia aziendale di concentrarci su tre aree terapeutiche prioritarie all’interno della nostra divisione di soluzioni: dispositivi per endoterapia gastroenterologica, dispositivi urologici e dispositivi per endoterapia respiratoria. I prodotti innovativi di Medi-Tate offrono un’opzione di trattamento veramente minimamente invasiva per i pazienti e flessibilità nella fornitura di cure per gli operatori sanitari”.