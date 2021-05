Il pharma tra 10 anni, aumenterà la richiesta di direttori e dirigenti nella R&D

A testimoniare l'interesse sempre più marcato per questi professionisti è una ricerca di Manpower e E&Y e Pearson che indicano un trend positivo di oltre otto punti percentuali

Il pharma tra 10 anni cercherà sempre più direttori e dirigenti nel settore della ricerca e sviluppo. A testimoniare l’interesse sempre più marcato per questi professionisti è una ricerca di Manpower e E&Y e Pearson. Altre figure particolarmente appetibili sono i bioingegneri, i farmacologi e i tecnici di controllo degli impianti.

Segno più

L’analisi si basa su tecniche di intelligenza artificiale ed è finalizzata a sviluppare un modello predittivo della domanda di profili professionali e competenze in Italia nei prossimi 10 anni. In questo scenario le previsioni sulle dinamiche occupazionali di lungo periodo nel settore pharma arrivano al 2030 e vede una crescita dell’8,1% dei direttori e dirigenti nella R&D, seguita da quella degli ingegneri e bioingegneri che segnano un +4,3%. Bene anche i farmacologi con +4,1% e i tecnici del controllo degli impianti (+2,9%).

Nuove esigenze di mercato

Anna Gionfriddo, Manpower Brand Italy Director, ha dichiarato: “Il settore Pharma vede grandi cambiamenti nelle competenze richieste che, come indica lo studio di ManpowerGroup, E&Y e Pearson, sono soggette a trasformazioni per adeguarsi alle nuove esigenze del mercato del lavoro. I profili del settore, come i tecnici della conduzione e del controllo di impianti farmaceutici, dovranno avere specializzazione elevata e competenza nel digitale. Diventa dunque sempre più importante investire nell’upskilling e reskilling rafforzando, oltre alle capacità tecniche, anche le soft skill, come ad esempio negoziazione, integrità, ascolto, analisi e sintesi, flessibilità e gestione dello stress.”

L’impatto Covid

Per Alessandro Testa, Direttore di Jefferson Wells, il brand del Gruppo Manpower che si occupa di Senior ed executive search “la diffusione del Covid-19 ha evidenziato l’importanza della salute come valore irrinunciabile e ha messo in luce la resilienza del settore, mostrando l’importanza di rispondere repentinamente alla domanda emergenziale nel breve periodo e di sviluppare e somministrare vaccini efficaci nel medio periodo. In questo scenario si inseriscono le previsioni dello studio “Professioni 2030”, secondo cui le professioni più in crescita per i Leader che guideranno le aziende del settore sono direttori nel dipartimento R&S, ingegneri biomedici e bioingegneri e farmacologi.”