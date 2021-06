Prezzi dei farmaci, online il nuovo portale Aifa per i dossier digitali

Disponibile la nuova interfaccia per la presentazione delle istanze di negoziazione da parte delle aziende farmaceutiche. Fase di transizione fino al 31 agosto

L’iter per definire i prezzi dei farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale si fa più snello, digitale e dematerializzato. È online del 31 maggio il nuovo portale “e-Dossier Prezzo e Rimborso” dell’Agenzia italiana del farmaco Aifa). Un’interfaccia elettronica rivolta alle aziende farmaceutiche per la predisposizione in formato digitale dei dossier a supporto delle istanze di negoziazione. Lo annuncia Aifa in una nota, spiegando che si tratta di un passaggio in conformità con il decreto 2 agosto 2019 (il cosiddetto “decreto prezzi”, in Gazzetta ufficiale dal 24 luglio 2020) e con le successive Linee guida dell’agenzia (determina n.1372/2020).

Semplificazioni

“Il portale – spiega Aifa – è il risultato di un lavoro di programmazione e di confronto che risponde al mutamento delle esigenze informative dell’Agenzia e costituirà uno strumento di supporto agli attuali processi decisionali. Sono numerose le opportunità di semplificazione derivanti dal percorso di digitalizzazione e dematerializzazione del procedimento di prezzo e rimborso. In primo luogo vi è la struttura modulare dell’e-Dossier, in cui le singole sezioni rilevanti vengono automaticamente generate in coerenza con le tipologie negoziali selezionate. Dal punto di vista dell’azienda – continua Aifa – vi sono poi i vantaggi di consultazione dei dati inseriti, ma anche la possibilità di aggiornare il Dossier in modalità ‘bozza’ e di consultare attraverso una pagina di archivio di tutti i dossier creati e/o completati”. Dal punto di vista dell’Agenzia, “la standardizzazione e l’uniformazione dei dati acquisiti, presentati anche in apposite sezioni in formato tabellare, consentono un efficientamento dei processi di valutazione”.

Altre funzionalità in arrivo

In futuro altre funzionalità saranno implementate. Ad esempio, la funzione di deposito attraverso l’integrazione con il futuro Sistema di negoziazione (Npr), la compilazione del Dossier relativo a procedure semplificate e dell’istanza di riconoscimento dell’innovatività, nonché le integrazioni e gli aggiornamenti dei paragrafi/sezioni dell’e-Dossier.

Il periodo di transizione

Il passaggio al nuovo sistema sarà graduale, così da raccogliere “il necessario feedback delle aziende utilizzatrici”, sottolinea Aifa. Dal 31 maggio al 31 agosto, dunque, una fase di transizione. In questo periodo le aziende avranno modo di testare l’usabilità del sistema, segnalando eventuali problematiche o riportando proposte di miglioramento.” Un percorso che si perfezionerà attraverso il confronto, per giungere a una sempre più efficiente gestione delle richieste di prezzo e rimborso, volta a garantire ai pazienti l’accesso a trattamenti efficaci e sicuri”, conclude Aifa.