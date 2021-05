Toscana Life Sciences, nel 2020 fatturato in crescita del 6,2% sul 2019

Nel 2020 la Fondazione ha registrato un attivo patrimoniale di 12,408 milioni di euro. Sala anche l'utile (+24,4%)

La Fondazione Toscana Life Sciences annuncia oggi i risultati di bilancio consuntivo 2020 (approvato nella seduta del 19 maggio dal Consiglio di Amministrazione), segnalando un notevole e continuo incremento delle risorse totali generate e attratte, grazie alla crescita del proprio fatturato (3.419.938 euro, +6,26% rispetto al 2019) e delle risorse derivanti da progetti di ricerca e di altra natura finanziati da fondi europei e nazionali (con una crescita del 151,84% rispetto al 2019).

Qualche numero

Nel 2020 la Fondazione ha registrato un attivo patrimoniale di 12,408 milioni di euro con una crescita del 2,6% rispetto al 2019, chiudendo l’anno con un utile di 120.553 euro (+24,4%) e un patrimonio netto che è salito a 718.334 euro. Il fabbisogno in conto gestione del 2020, di circa 10,51 milioni di euro, è stato coperto grazie al contributo della Fondazione Monte dei Paschi (790 mila euro). Alle risorse attratte per attività e servizi (6.423.000 euro) derivanti anche dal supporto fornito alla Regione Toscana e dal Protocollo d’intesa per la valorizzazione del Centro regionale di Medicina di precisione; da entrate relative ad attività di incubazione e servizi conto terzi per 3,42 milioni di euro (+6,26% rispetto al 2019), nettamente in crescita rispetto al 2019.

Crescita del personale

Nel 2020 Tls ha visto un’importante crescita del personale che è passato da 56 a 66 addetti (+17,8%), in particolare dovuta alla scelta di potenziare le attività di ricerca scientifica svolte direttamente dalla Fondazione e all’impegno sul fronte dell’emergenza Covid-19. Si tratta infatti di personale principalmente impiegato in attività di Ricerca & Sviluppo (42%) e altamente qualificato (l’82% ha almeno una laurea e, di questo, il 75% ha conseguito una specializzazione nell’ambito di corsi, master o dottorati di ricerca).

Gli indicatori del bioincubatore

Nel 2020 il bioincubatore si arricchisce di nuove competenze, per un totale di 49 realtà, confermando indici di performance delle imprese e dei gruppi di ricerca ancora una volta positivi, a dimostrazione del progressivo trend di crescita che li riguarda: il fatturato complessivo si è attestato a 27,05 milioni di euro con una crescita del 59% rispetto all’anno precedente; gli investimenti e l’attrazione di risorse superano i 22,6 milioni di euro (raggiungendo quota 127,4 milioni di euro cumulati dal 2007) e l’occupazione (390 addetti, +13,9%) registra un 39% del personale impegnato in attività di ricerca e sviluppo. Sempre lo scorso anno si contano due brevetti concessi rispetto all’anno precedente e cinque nuovi prodotti sul mercato (per un totale di 136 prodotti dal 2007), in gran parte afferenti all’ambito dei kit diagnostici e ICT&medical device. Si mantiene alta anche la produzione scientifica, con 105 nuove pubblicazioni (alle quali si aggiungono le 21 di TLS) per un totale di 636 articoli scientifici dal 2007.