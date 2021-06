Venture capital, meno round di finanziamenti ma sempre più corposi

Secondo un repor di Evaluate Pharma a fronte di meno round di finanziamenti dal 2016 al 2020, l'ammontare degli investimenti è cresciuto. Guida come sempre l'oncologia

L’interesse dei venture capitalist per il biopharma continua a crescere seppur a fronte di una riduzione tra il 2016 e il 2020 del numero di round di finanziamento. Un dato che, nella realtà, non deve trarre in inganno. Secondo il report Evaluate “Biopharma and venture capital: a deep dive“, infatti, a fronte di un ridotto numero di round, l’ammontare degli investimenti è cresciuto.

Meno finanziamenti, ma più robusti

Negli ultimi cinque anni, gli investitori hanno piazzato scommesse sempre più grandi su un numero sempre minore di aziende. Lo si evince dal calo dell’11% nel numero annuo di finanziamenti tra il 2016 e il 2020 e un raddoppio della quantità di capitale raccolto. Questa concentrazione di capitale è una tendenza in aumento. Le analisi comprendono solo gli sviluppatori di farmaci “purosangue” e non sono stati considerati il medtech, la diagnostica o la digital health. Le società con sede negli Stati Uniti hanno raccolto la stragrande maggioranza della liquidità rappresentando quasi i tre quarti dei fondi. La maggior parte del resto è andata a start-up con sede in Europa.

Le biotecnologie

Da un paio d’anni a questa parte i finanziamenti all’industria biotecnologica ha registrato un’accelerazione. Il trend è iniziato, seppur timidamente, cinque anni fa, tuttavia nel 2020, per la prima volta, le biotech hanno raccolto più liquidità rispetto agli sviluppatori “classici” rispetto al 2019. Secondo il report, uno dei fattori più incisivi è la durata maggiore dell’esclusività di mercato. A tracciare il passo, in questo senso, sono soprattutto le società che si muovono nell’ambito delle terapie cellulari e geniche che sono sì più costose nella fase di produzione, ma hanno prospettive di business a medio-lungo termine molto interessanti e appetibili per gli investitori.

L’oncologia sempre in testa

A far da capofila nelle nuove terapie è l’area oncologica. La crescita è stata notevole. Nel 2016, continua il l’analisi, le aziende che lavoravano sul cancro contava per il 27% dei round di investimento e hanno accumulato il 30% del capitale di rischio. Entro il 2020 si è passati dal 30% al 46%. Bene anche il rialzo delle aree terapeutiche in ambito neurologico e psichiatrico.