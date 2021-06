Dal prodotto al percorso di cura la personalizzazione può fare la differenza

Canali di comunicazione innovativi, contatto coi medici, aderenza terapeutica. Tutti elementi che concorrono a un percorso specifico e personalizzato che in tempo di Covid-19 diventa ancora più importante per le aziende healthcare. Dal numero 189 del magazine

di Arianna Turconi (Knowledge Expert), Alessia Vassallo (Associate Partner), Matteo Zanin (Senior Partner), McKinsey

Personalizzazione e digitale rivestono un ruolo cruciale nel percorso di trasformazione del modello di business che le aziende farmaceutiche stanno mettendo in atto, con particolare riguardo a due momenti molto importanti per il settore: il lancio di nuovi farmaci sul mercato e l’aderenza terapeutica, entrambi messi a dura prova dalla pandemia. In un contesto di mercato sempre più complesso, con l’intensificarsi della competizione anche in aree come l’oncologia e l’immunologia, la capacità di rispondere in modo puntuale e diversificato ai bisogni dei singoli stakeholder, siano essi medici o pazienti, può fare la differenza.

Le ricadute dell’emergenza sanitaria

L’emergenza sanitaria ha avuto ricadute importanti sul lancio di nuovi farmaci da parte delle aziende, che in gran parte hanno dovuto sospendere o ridefinire la propria strategia. Ma anche prima della pandemia l’immissione sul mercato non rappresentava una fase priva di ostacoli: il 40% dei lanci effettuati tra il 2009 e il 2017 a livello globale ha registrato nei primi due anni un risultato infe-riore alle attese iniziali. Per contro, il lancio di un prodotto può rappresentare – specialmente per una società farmaceutica che sta affrontando una trasformazione del modello di business – un’importante opportunità per testare nuovi approcci e valutarne l’efficacia nel mutato contesto operativo prima di procedere con un’implementazione su vasta scala.

Cinque fattori di successo

Secondo la nostra esperienza, esistono cinque fattori chiave per un lancio di successo. Il primo è legato alla personalizzazione dei contenuti, da adattare in base alle esigenze – attuali e prospettiche – del destinatario della comunicazione. La seconda direttrice si riferisce a un più efficace coinvolgimento dei medici attraverso l’uso di avanzati modelli predittivi, con l’obiettivo di comprendere con maggiore precisione le loro preferenze riguardo alla frequenza e alle modalità di interazione. Il terzo ambito riguarda l’attivazione di nuovi canali e servizi innovativi per i pazienti, per facilitare la definizione di diagnosi e terapie, nonché la somministrazione di queste ultime anche al di fuori dei tradizionali luoghi di cura. Il quarto fattore, particolarmente rilevante a seguito della pandemia, consiste in uno specifico supporto al personale frontline, sempre più spesso impegnato in attività da remoto e che pertanto necessita sia di strumenti tecnologici adeguati sia di formazione, ad esempio per migliorare la propria capacità di relazionarsi. La quinta e ultima direttrice fa riferimento all’agilità organizzativa, per permettere un adattamento costante e “in tempo reale” delle scelte aziendali alla luce delle caratteristiche specifiche del mercato in cui si vuole introdurre un nuovo farmaco.

Advanced analytics

La pandemia non ha avuto ripercussioni solo sulla pipeline: le interazioni meno regolari tra pazienti e medici a causa della difficoltà di esecuzione delle visite hanno messo in luce alcune criticità nell’aderenza terapeutica, peraltro già esistenti anche prima dell’emergenza. Fino al 60% dei pazienti con una diagnosi e un piano terapeutico tendeva infatti a non seguire in modo regolare i protocolli di trattamento assegnati. Oggi, grazie alle tecniche di advanced analytics applicate ai dati disponibili, gli operatori del settore possono ottenere miglioramenti sostanziali in questa direzione, agendo su tre aree in particolare: l’identificazione, anche in ottica preventiva, dei pazienti maggiormente inclini a rinunciare alle cure e la comprensione delle principali cause alla base di questi comportamenti; l’attuazione di interventi correttivi personalizzati sui pazienti più a rischio; lo studio in tempi rapidi dei risultati di tali interventi per poterli replicare, qualora di successo, su segmenti più ampi di pazienti.La pandemia ha reso le società farmaceutiche ancora più consapevoli della necessità di ripensare i propri modelli di business e le modalità di interazione con gli stakeholder in un’ottica di maggiore personalizzazione. Nonostante il contesto di incertezza, esiste per tutte un’opportunità unica di innovare in questa direzione, anche con un approccio graduale partendo da una singola attività per poi coinvolgere l’intero business.