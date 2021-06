Esg, Sanofi lancia un fondo da tre milioni di euro per la salvaguardia del pianeta

“Planet Mobilization” ha l'obiettivo di sostenere idee e progetti, realizzati dai dipendenti, che contribuiranno a rendere l’ambiente più sano. Nel 2021 saranno tre i progetti finanziati dal gruppo

Tre milioni di euro. È quanto ha impegnato Sanofi per attivare un fondo dedicato alla salvaguardia del pianeta. L’obiettivo dell’iniziativa è sostenere idee e progetti dei dipendenti che contribuiranno a rendere l’ambiente più sano. Nel 2021 saranno tre i progetti finanziati da Sanofi.

“Planet Mobilization”, si legge in una nota diffusa dalla società, è un progetto incorporato nella strategia a lungo termine di Sanofi. Il programma copre tutte le attività e i siti dell’azienda e l’intero ciclo di vita dei prodotti, dalle materie prime utilizzate nella produzione fino al loro smaltimento. “Poiché la lotta al cambiamento climatico è anche una lotta per la salute e il benessere, Sanofi si impegna a favore della mobilitazione del pianeta” ha dichiarato Philippe Luscan, vicepresidente esecutivo, global industrial affairs. “Crediamo fermamente che i nostri dipendenti siano i più potenti agenti di cambiamento per le persone e per il pianeta. È con questa ambizione e questi obiettivi in ​​mente che abbiamo deciso di creare un fondo di 3 milioni di euro. Servirà a finanziare idee e progetti provenienti dai nostri dipendenti a sostegno della nostra ambizione ambientale”.

Le persone coinvolte

Quest’anno, più di 500 dipendenti provenienti da 63 siti in 29 paesi hanno partecipato al programma di ideazione della sostenibilità ambientale dell’azienda. Un programma completo di bootcamp, hackathon e workshop di design thinking guidati dall’Innovation Lab di Sanofi ha aiutato i team a trasformare le loro idee in progetti sostenibili.

I vincitori

Tre progetti vincitori sono stati selezionati quest’anno inaugurale. I progetti saranno realizzati e finanziati dal fondo Planet Mobilization di Sanofi:

Vietnam: “Rice is the New Green” è un progetto del team Hô Chi Minh di Sanofi per implementare la prima biomassa di lolla di riso verde e circolare su larga scala. La lolla di riso è un sottoprodotto della lavorazione della risaia nelle riserie e può fornire una fonte conveniente ed ecologicamente sostenibile di energia da biomassa secca. Ciò consentirà al sito di Hô Chi Minh di Sanofi di diventare un sito privo di combustibili fossili, eliminando 2,3 mila tonnellate di anidride carbonica all’anno e riducendo i costi del vapore del 40%.

Europa: “IDRA” è un progetto di tre paesi in Europa, tra cui Anagni (Italia); Compiègne (Francia); e Geel (Belgio). Il progetto mira a riciclare le acque reflue trattate dai siti per essere riutilizzate direttamente in loco. I tre impianti pilota potrebbero risparmiare fino a 220 milioni di litri di acqua all’anno.

Irlanda: “Waterford Loves Planet Not Plastic” è un progetto educativo per aiutare a ridurre i rifiuti di plastica. Attraverso le informazioni attraverso i programmi scolastici, i programmi di ripristino della natura come la pulizia delle coste e un’app che misura i rifiuti di plastica e incentiva la riduzione del consumo, gli “ambasciatori” di Sanofi Ireland contribuiranno a un uso più equilibrato della plastica e alla gestione dei suoi rifiuti nelle loro comunità.

L’impegno per il cambiamento climatico

Sanofi si è impegnata a ridurre le proprie emissioni di gas serra del 55% entro il 2030 in linea con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C e punta alla neutralità carbonica entro il 2050. I nuovi obiettivi di riduzione del carbonio sono convalidati dall’iniziativa Science Based Target, una partnership tra Carbon Disclosure Project, Global Compact delle Nazioni Unite, World Resources Institute e Wwf. A tal fine e per ridurre al minimo i potenziali impatti diretti e indiretti della sua attività sull’ambiente durante l’intero ciclo di vita dei suoi prodotti, l’azienda intende:

proteggere gli ecosistemi introducendo entro il 2025 piani di tutela della biodiversità in tutti i suoi siti situati in prossimità di aree sensibili;

attuare piani di gestione dell’acqua e di efficienza idrica sul 100% dei propri siti produttivi entro il 2030

promuovere l’eco-design per tutti i suoi nuovi prodotti e imballaggi entro il 2025 e per i suoi prodotti più venduti entro il 2030 e rimuovere tutti gli imballaggi di plastica preformati (blister) per i suoi vaccini entro il 2027;

ridurre, riciclare e recuperare oltre il 90% dei propri rifiuti entro il 2025;

prevenire qualsiasi impatto dei suoi farmaci sull’ambiente nel 100% dei suoi siti produttivi entro il 2025.

Riduzione delle emissioni

Sanofi inoltre supporta e lavora con i suoi fornitori in tutto il mondo per ridurre le loro emissioni di gas serra e l’impatto ambientale per creare un approvvigionamento più sostenibile delle materie prime.

Obiettivi raggiunti

Ad oggi, secondo quanto riporta la nota, la società ha già ridotto le emissioni di Ghg dalle sue attività del 27% dal 2015 e progettato un nuovo packaging in cartone per vaccini interamente riciclabile, che sostituisce i blister in alluminio e Pvc; riutilizzato, riciclato o recuperato il 73% dei suoi rifiuti; e ridotto del 22% il proprio prelievo idrico dal 2015 al 2020.