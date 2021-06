di Hps - AboutPharma

Falsificazione dei farmaci: impatto clinico, economico e sociale

Farmaci buoni o cattivi? Il webinar sul tema della falsificazione dei farmaci svela i meccanismi di un trend in aumento

Webinar, 23 giugno 2021, ore 11.30 – 13.00

Introduzione

Il fenomeno della falsificazione dei farmaci ha visto negli ultimi anni un incremento allarmante che va a minare la salute di tutti quei consumatori che, ignari, acquistano farmaci fuori dai canali ufficiali e autorizzati, basandosi sulle informazioni ingannevoli riportate in etichetta su contenuto e origine del farmaco, mettendo così a rischio la propria salute con possibili gravi conseguenze, effetti collaterali o inefficacia terapeutica.

I volumi di produzione dei farmaci illegali sono oggi in clamoroso aumento: secondo l’OMS infatti un farmaco su dieci non è originale e tale fenomeno può interessare tutte le tipologie di farmaci, sia brandizzati che generici. Medicinali senza principio attivo o in dosaggi differenti da quelli dichiarati su confezione o foglietto illustrativo, principio attivo corretto all’interno di una confezione falsa, possibili sostanze non dichiarate o eccipienti tossici, sono solo alcuni dei tanti segnali che rimandano alla scarsa qualità e sicurezza di una produzione illecita, esercitata in assenza di norme di conformità agli standard GMP (norme di buona fabbricazione) e GDP (norme di buona distribuzione). Particolare attenzione va rivolta poi ai farmaci contro la disfunzione erettile, che, secondo il report AIFA del 2018, costituiscono oltre il 60% del totale dei medicinali sequestrati a livello nazionale.

Il 23 giugno alle 11.30 il webinar “Falsificazione dei farmaci: impatto clinico, economico e sociale”, organizzato da Educom con il supporto incondizionato di IBSA , affronterà questo importante tema, avvalendosi delle testimonianze di alcuni dei maggiori esperti nell’ambito della salute:

Monica Bartolomei , Senior Research, Istituto Superiore Sanità

, Senior Research, Istituto Superiore Sanità Andrea Lenzi , prof. Ordinario di Endocrinologia, Università di Roma “La Sapienza”

, prof. Ordinario di Endocrinologia, Università di Roma “La Sapienza” Claudio Cricelli , presidente SIMG

, presidente SIMG Emmanuele Jannini , prof. ordinario di Andrologia e Sessuologia Medica, Università di Roma “Tor Vergata”

, prof. ordinario di Andrologia e Sessuologia Medica, Università di Roma “Tor Vergata” Andrea Mandelli, presidente FOFI

La moderazione sarà affidata al giornalista medico scientifico Nicola Miglino, vicepresidente Unamsi.

Obiettivo del webinar sarà andare al cuore del fenomeno della falsificazione dei farmaci, analizzare lo scenario, l’impatto sul mercato farmaceutico e sulla salute dei consumatori, sensibilizzare sul tema e discutere di strategie di prevenzione efficaci.

Ancora una volta IBSA rinnova il già accertato impegno nel fornire supporto ai pazienti, sostenendoli in una vera e propria presa di coscienza di tutti i rischi legati all’assunzione dei farmaci contraffatti, oltre che rivolger loro l’invito a consultare sempre il medico o il farmacista di fiducia per una scelta consapevole e sicura, anche in caso di problemi legati alla delicata sfera sessuale maschile.

Programma

Introduzione ed obiettivi del webinar

Nicola Miglino, giornalista medico scientifico, vicepresidente Unamsi – Moderatore



La falsificazione dei farmaci: il fenomeno e problematiche emergenti

Monica Bartolomei, Senior Research, Istituto Superiore Sanità

Il punto di vista del clinico e dell’endocrinologo sulla falsificazione dei farmaci

Andrea Lenzi, Professore Ordinario di Endocrinologia, Università di Roma “La Sapienza”

Strategie di prevenzione della contraffazione dei farmaci per la salute sessuale

Emmanuele Jannini, Professore ordinario di Andrologia e Sessuologia Medica, Università di Roma “Tor Vergata”

Il punto di vista del MMG

Claudio Cricelli, Presidente SIMG



Il punto di vista del farmacista

Andrea Mandelli, Presidente FOFI

Q&A