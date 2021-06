Francesco Pizzocaro (Olon) nominato cavaliere del lavoro per l’industria chimica e farmaceutica

Presidente del gruppo P&R Holding, di cui fa parte Olon (tra i leader mondiali nello sviluppo e nella produzione di principi attivi farmaceutici), dopo una carriera manageriale ha iniziato il suo percorso imprenditoriale nel 1984 con Prochimica Srl

Francesco Pizzocaro, presidente del gruppo P&R Holding di cui fa parte il gruppo Olon, è stato nominato Cavaliere del Lavoro per l’industria chimica e farmaceutica dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Si tratta di un riconoscimento istituzionale volto a valorizzare quelle imprese che hanno prodotto risultati significativi in ​​termini di lavoro, impegno sociale, innovazione, internazionalizzazione.

Il profilo

Dopo la sua carriera manageriale, Francesco Pizzocaro inizia il suo percorso imprenditoriale nel 1984 con Prochimica Srl. Olon Group è tra i leader mondiali nello sviluppo e nella produzione di principi attivi farmaceutici. Oggi Olon conta su una rete globale di undici stabilimenti, costruita attraverso l’acquisizione di eccellenze manifatturiere italiane e internazionali che l’azienda ha incorporato nel modello di business.

In merito alla nomina, Pizzocaro ha commentato: “Sono sinceramente onorato di aver ricevuto questo riconoscimento che, come cittadino italiano, ho sempre guardato a una delle onorificenze più ambite per la vita professionale. Ringrazio di cuore il Presidente della Repubblica, le istituzioni italiane che mi hanno conferito questo prestigioso titolo, tutti i collaboratori con cui ho lavorato lungo la mia vita professionale. È anche grazie a loro che oggi posso vivere questo bellissimo e importante evento”.

Il riconoscimento

Il titolo è conferito dal Presidente della Repubblica Italiana su proposta dell’Ordinanza del Consiglio, presieduta dal Ministro dell’Economia e dello Sviluppo. Fondata nel 1901, ogni anno questo titolo si conferisce ai primi venticinque imprenditori italiani che hanno dato il loro significativo supporto a settori chiave, come l’agricoltura, il turismo, l’alimentazione, la comunicazione, oltre al settore chimico e farmaceutico