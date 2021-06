Oie, Monique Éloit rieletta per un secondo mandato come Direttrice generale

La prima elezione all'interno dell'Organizzazione mondiale della sanità animale è avvenuta nel 2016. L'Assemblea dei delegati dei Paesi membri l'ha rieletta per altri cinque anni

Al termine dell’88a sessione generale dell’Assemblea mondiale, i delegati nazionali dell’Oie, l’Organizzazione mondiale della sanità animale, hanno confermato Monique Éloit per un secondo mandato come direttore generale dell’Oie. Il voto si è svolto a scrutinio segreto e ha seguito la regola “un paese, un voto”. Éloit è Direttore Generale dal 2016. Negli ultimi cinque anni, ha cercato di ristrutturare le azioni dell’Organizzazione per modernizzare i suoi diversi programmi e migliorare la trasparenza delle procedure interne, con l’obiettivo di consolidare la posizione dell’Oie tra i principali organizzazioni internazionali.

Il profilo

Monique Éloit è entrata alla Scuola nazionale veterinaria di Alfort (Enva – Francia) nel 1977. Si è laureata in Medicina veterinaria ed è entrata nel servizio civile statale nel 1982 come ispettrice veterinaria. Negli anni ’90 ha ricoperto gli incarichi di assistente del Direttore aggiunto per la salute e la protezione degli animali, in qualità di partecipazione alla costituzione dell’Agenzia nazionale per i prodotti veterinari (Anmv), e di Vice capo Dipartimento per la qualità alimentare e azioni fitosanitarie. Per oltre sei anni ha anche ricoperto la carica di Presidente del Comitato permanente della Convenzione europea per la protezione degli animali in allevamento (T-AP), presso il Consiglio d’Europa. All’inizio del nuovo millennio è stata nominata direttrice dell’Agenzia francese per la sicurezza alimentare (Afssa) e nel 2005 è tornata al ministero dell’Agricoltura, ricoprendo tre incarichi contemporaneamente, come Vice direttore generale per l’alimentazione, Direttore veterinario della Francia e delegata presso l’Oie. Durante i quattro anni che seguirono, dovette affrontare molte crisi sanitarie, compresa la gestione della crisi dell’influenza aviaria, dell’afta epizootica e della febbre catarrale degli ovini e varie emergenze di sicurezza alimentare. Dopo questi anni di esperienza, è entrata a far parte dell’Oie nel 2009, in qualità di Vice Direttore generale responsabile dell’amministrazione, della gestione, delle risorse umane e delle azioni regionali. Nel 2016 è stata eletta per la prima volta Direttrice generale.

Bisogna andare oltre la salute animale

La Direttrice generale ha ribadito la sua convinzione che “l’Oie non dovrebbe rimanere concentrato esclusivamente sui temi tradizionali della salute degli animali, come il controllo delle malattie del bestiame, ma dovrebbe andare oltre, investendo in modo più significativo nel settore pubblico veterinario soggetti sanitari in quanto hanno un impatto su tutta la società”.

Il nuovo piano strategico globale

Nell’idea della Direttrice generale, l’ente mirerà a rispondere meglio alle sfide globali, attraverso l’attuazione del settimo piano strategico, che è stato adottato dall’Assemblea mondiale dei delegati. L’Oie vuole puntare a contribuire a promuovere i cambiamenti necessari affinché i servizi veterinari nazionali e, più in generale, i servizi per la salute degli animali possano essere più resilienti.