Appuntamento in presenza dal 10 al 12 novembre 2021 per l’evento organizzato da BolognaFiere in collaborazione con Assalco e Anmvi

Gli attori del business della pet industry si ritroveranno in autunno a Bologna per Zoomark International. La fiera del settore torna in presenza, dal 10 al 12 novembre 2021. L’appuntamento è organizzato da BolognaFiere in collaborazione con Assalco (Associazione nazionale alimentazione e cura animali da compagnia) e Anmvi (Associazione nazionale medici veterinari).

L’esigenza di tornare a incontrarsi

“Quella di realizzare l’evento nell’autunno 2021 è stata una decisione – spiega una nota degli organizzatori – che BolognaFiere ha preso condividendola con gli espositori e gli operatori, rispondendo all’esigenza di confronto internazionale dopo un anno in cui la pandemia ha imposto uno stop a tutti gli eventi in presenza. Decisamente significativa, a cinque mesi dall’evento, l’adesione da parte delle aziende e l’interesse degli operatori internazionali, ansiosi di confrontarsi dopo un lungo periodo in cui l’emergenza pandemica ha messo a dura prova l’economia mondiale e ha modificato abitudini di vita consolidate. Un anno in cui i nostri pet hanno assunto un ruolo più coinvolgente all’interno del vivere quotidiano”.

Le adesioni

Le aziende che hanno già aderito a Zoomark International sono oltre 250 da 34 Paesi diverse. Secondo gli organizzatori, “offriranno un’ampia panoramica delle più significative tendenze e delle novità che caratterizzeranno il mercato e i consumi nei prossimi mesi”. L’innovazione sarò il filo conduttore della manifestazione che, come tradizione, si completerà con una serie di focus di approfondimento.

L’internazionalizzazione

L’internazionalizzazione è, da sempre, fra gli obiettivi strategici della fiera. Nell’ultima edizione (2019) ha registrato la presenza di 757 espositori di cui il 67% esteri e di oltre 29mila operatori professionali con una percentuale di esteri superiore al 38%.

Il network internazionale si rafforza anche grazie agli accordi stipulati con le grandi piattaforme di e-commerce che aprono al mondo i confini del business delle aziende espositrici agli eventi di BolognaFiere. BolognaFiere e Alibaba.com sono i protagonisti di un accordo unico che consente quindi, anche agli espositori, di sfruttare le opportunità offerte dalla piattaforma di e-commerce b2b a cui attingono oltre 30 milioni di operatori da tutto il mondo (149 i Paesi presenti).

Inoltre, in collaborazione con ITA Italian Trade Agency l’edizione 2021 offrirà un focus di approfondimento sulle opportunità di business con i Paesi dell’Est Europa.

Evento su misura

Per Zoomkark International è stato costituito uno Steering Committee. “La scelta – spiega il comunicato – è nata dalla volontà di progettare un’edizione dell’evento ‘tailor made’ alle esigenze del mercato e dei suoi protagonisti, ancora più performante e innovativa nei contenuti”. Partecipano allo Steering Committee 2021: Befood srl, Camon spa, Dorado srl, Ferribiella spa, Gheda Mangimi srl, Iv San Bernard srl, Monge & C. spa, Pet Village srl, Prodac International srl, Rinaldo Franco spa, Sicce Italia srl, Trixie Italia spa e Wonderfood spa.