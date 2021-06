Bayer, Roberta Bedin nuova Global brand manager

Entrata in azienda nel 2017 ha lavorato anche in Gsk e Pierre Fabre

Roberta Bedin è la nuova Global brand manager di Bayer. Bedin era precedentemente Product manager nella filiale italiana della multinazionale tedesca.

Il profilo

Laureata in Chimica e tecnologia farmaceutico all’Università di Padova è entrata nel marketing di Gsk a Verona nel 2016 per poi passare a Pierre Fabre ad aprile 2017. A novembre dello stesso anno entra in Bayer come Junior product manager fino a diventare Product manager per la stessa società nel 2019. A giugno di due anni dopo viene nominata Global brand manager.