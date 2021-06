Effetto aducanumab, schizzano i titoli in Borsa delle biotech impegnate contro l’Alzheimer

L'ok della Fda potrebbe aprire una stagione di nuove approvazioni e molte aziende, grandi e piccoli, che stanno lavorando a farmaci simili hanno visto salire le proprie quotazioni

Effetto domino o più semplicemente effetto aducanumab. La notizia che dopo quasi due decenni un ente regolatore ha approvato un farmaco contro l’Alzheimer ha fatto bene non solo a Biogen e Eisai (suo partner di ricerca), ma anche ai competitori, cioè quelle biotech impegnate contro la cosiddetta demenza senile. Da Eli Lilly a Biohaven Pharma o Longeveron, i listini sono schizzati alle stelle.

Il segno più in borsa

Come ravvisa Fiercebiotech, Eisa ha visto salire le sue quotazioni del 54%. Niente di strano se si pensa all’effetto che l’approvazione Fda ha avuto sia nel mondo scientifico che imprenditoriale. Ma a beneficiare indirettamente dell’ok dell’ente regolatorio è stata anche Eli Lilly. La multinazionale statunitense, infatti, ha annunciato a marzo 2021 i risultati della fase II di sperimentazione di un proprio prodotto (donanemab) e a seguito dell’annuncio su Biogen/Eisai le proprie quotazioni sono salite del 10,65%. Anche Biohaven Pharma, seppur più timidamente, ha visto salire le proprie quotazioni con un +3%, sorpassata ampiamente da Athira Pharma (+15) e Cassava Sciences (+10%). Quest’ultime prediligono l’approccio allo sviluppo di un agente neuroprotettore. Nel campo delle terapie geniche, invece, c’è Longeveron che è in lista d’attesa per un parere della Fda. Le sue quotazioni sono salite del 13%.

Le potenzialità

Dopo vent’anni, o quasi, di attesa, è probabile che la Fda abbia provocato lo strappo nel cielo di carta aprendo, forse, una stagione di approvazioni contro una patologia fino a ora controllata solo dal punto di vista sintomatologico. Con aducanumab, invece, si punterebbe a ridurre o rallentare (non curare) il declino cognitivo. Nonostante il prezzo che, stando al Washington Post potrebbe aggirarsi intorno ai 50 mila dollari, è altamente probabile che medicinali di questo tipo possano ritagliarsi fette di mercato importanti. Ed è per questo che le borse hanno reagito positivamente. Gli investitori hanno fiutato l’opportunità.