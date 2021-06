Merck Italia, Jan Kirsten nuovo General manager per il business Healthcare

Succede ad Antonio Messina, che lascerà la guida del business Healthcare di Merck in Italia dopo 15 anni

Merck annuncia la nomina di Jan Kirsten, attualmente Senior vice President, Global head of business franchise fertility, come nuovo General manager per il business Healthcare di Merck in Italia, a partire dal 1 luglio 2021. Nel suo nuovo ruolo sarà a capo delle attività di sviluppo strategico del business di Merck in Italia. Kirsten succede ad Antonio Messina, che lascerà la guida del business Healthcare di Merck in Italia dopo 15 anni.

Il profilo

Sin dal suo arrivo in Merck KGaA nel 2007, Jan Kirsten ha ricoperto diversi ruoli di crescente responsabilità, tra i quali quello di Head of group strategy. Nel 2012 è poi passato in Siemens. Rientrato in Merck nel 2014 come Global head of fertility technologies, è stato successivamente promosso a Senior vice President, Global head of the business franchise fertility. Il percorso professionale di Jan Kirsten lo ha visto impegnato in grandi realtà del biotech e del farmaceutico così come in importanti aziende health-tech. Per quanto riguarda la formazione ha conseguito un dottorato di ricerca in Business management, un master in Business research e un Master of Science in Biologia molecolare.