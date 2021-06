Onco-ematologia, l’importanza di mettere il paziente al centro

Dall’ascolto attivo alla costruzione di programmi di supporto per risolvere i problemi pratici che si presentano in corso di terapia. Sullo sfondo molecole innovative in grado di fornire risposte cliniche di valore in assenza di valide alternative terapeutiche. Dal numero 189 del magazine

di Hps-AboutPharma

In oncologia il ruolo del paziente nel percorso terapeutico ma anche dei caregiver e delle associazioni sta cambiando e diventa fonda­mentale il Patient engagement. Viene coinvolta tutta la community non medica: il rapporto è più diretto e comporta l’ascolto delle esigenze e la partecipazione delle persone ai proces­si decisionali.

Le iniziative di Gsk

“Da anni, Gsk ha avvia­to diverse iniziative di ascolto dei Pa­zienti e dei caregiver, guardando alla rappresentatività del mondo che ruota attorno al paziente, iniziative che non hanno alcun intento promozionale”, spiega Chiara Andreoli, responsabile del Patient engagement di GSK Ita­lia. “Ci rivolgiamo, in particolare, ai rappresentanti e pazienti ‘esperti’ che scelgono di essere direttamente coin­volti in progetti comuni, rispettando l’orientamento di chi, invece, vuole rimanere più all’esterno. L’impegno non riguarda solo l’aspetto terapeuti­co ma anche i servizi: da quelli digitali ai Patient support program (Psp), svol­ti con modalità più tradizionali. Per fare in modo che i progetti funzionino davvero, è importante partire dall’a­scolto diretto, da cui ricavare ‘insight’ che abbraccino diversi aspetti,i tra cui la dimensione psicologica e comporta­mentale delle persone. Insieme alle as­sociazioni dei pazienti viene elaborata la costruzione di servizi che possano migliorare gli outcome della terapia”.

Prima di tutto la voce dei pazienti e dei clinici

“Nell’area onco-ematologica – conti­nua Andreoli – abbiamo organizzato un digital advisory board lo scorso mar­zo per ascoltare le necessità dei pazienti e delle relative associazioni, ma anche dei clinici. Sono emersi spunti molto interessanti, dalla richiesta di avere un supporto psicologico on-demand, alla necessità di mettere in correlazione diversi medici specialisti nell’ottica di un approccio olistico. In quest’ambi­to nell’advisory board erano presenti i clinici di diversi centri ospedalieri, l’Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mielomi (Ail) nazionale e va­rie sezioni territoriali”.

Mieloma multiplo

“L’investimento – precisa Maria Sofia Rosati, oncologo clinico e direttore medico di Oncoema­tologia, GSK – è stato fatto sul mielo­ma multiplo per cui abbiamo messo a disposizione un farmaco di dimostrata efficacia in un programma di accesso al­largato (expanded access program) nelle situazioni in cui sono state esaurite tut­te le opzioni terapeutiche disponibili. Attualmente la molecola (belantamab mafodotin, ndr), resa disponibile sul territorio nazionale, continua a essere sottoposta alla ricerca e allo sviluppo clinico per costruire valore in tanti am­biti del mieloma multiplo.

Abbiamo ritenuto importante, però, ascoltare la voce dei pazienti per capire quali erano le loro aspettative, anche sul versante della gestione e della percezione di even­tuali eventi avversi. Volevamo anche sa­pere se le iniziative messe in campo da GSK, compreso il materiale informati­vo, venivano ritenute utili. Si è stabilita quindi una partnership molto forte con i pazienti e le associazioni. La loro voce deve essere parte del nostro impegno: non si tratta solo di rendere disponibile la molecola ma di venire incontro ai bi­sogni delle persone in terapia”.

Servizi mirati anche per sostenere l’impegno dei caregiver

GSK ha già attivato un Patient support program costruito a partire dall’ascolto dei pazienti. Il programma, denomina­to “Noi per tre”, riguarda la gineco-on­cologia e mette a disposizione una serie di servizi: la possibilità di eseguire pre­lievi e consegne del farmaco a domi­cilio o di poter contare su un “care­giver”, un provider esterno, formato sull’empatia, che possa accompagnare il paziente al centro di cura e che lo aiuti per esempio nel fare la spesa o a orientarsi nelle pratiche burocratiche. da precisare che il programma riguar­da tutte le pazienti, non solo quelle in terapia col farmaco GSK (niraparib per le pazienti con tumore ovarico in terapia di mantenimento, ndr). Lo stesso obiettivo è ora al centro dell’i­niziativa sul mieloma multiplo.

Il ruolo del caregiver

“L’aspetto caregiver – rileva al ri­guardo Maria Teresa Petrucci, diri­gente medico presso l’Ematologia dell’Azienda Policlinico Umberto I di Roma – è fondamentale: dobbiamo intervenire su tutto quello che può complicare la vita del paziente. Mol­te volte, ad esempio, le terapie orali sono preferite alle infusionali, così come le terapie a breve durata rispetto a quelle che richiedono tempi più lun­ghi. Certamente, il primo punto cui guardiamo è l’efficacia della terapia. I Psp sono utili quando c’è davvero un supporto effettivo di assistenza domici­liare o la possibilità di andare a prendere il paziente a casa per portarlo al centro. Spesso si tratta di pazienti anziani porta­tori di varie patologie. Nell’Ematologia dell’Azienda Ospedaliera Policlinico Umberto I di Roma siamo facilitati dall’attività della nostra assistenza domi­ciliare supportata dall’associazione AIL sezione di Roma (ROMAIL). Ma è importantissimo l’ascolto dei pazienti in tut­ti i momenti della loro storia di malattia”.

In aiuto ai pazienti anche con l’expanded access

Il supporto effettivo al paziente, che comprende anche aspetti quali il mo­nitoraggio per la farmacovigilanza e il controllo degli eventi avversi, viene co­struito da GSK insieme ai programmi di expanded access per rendere disponi­bili farmaci innovativi gratuitamente, circa un anno prima dell’approvazione, della rimborsabilità e della disponibili­tà reale in Italia: ciò riguarda, oltre alle terapie per il mieloma multiplo e il can­cro ovarico, anche il tumore dell’endo­metrio (dostarlimab in seconda linea, ndr).

“Lo scopo del nostro team è quel­lo di portare il farmaco giusto al pazien­te giusto”, spiega Rosati. “Nel momento in cui riscontriamo evidenze scientifi­che forti su una determinata patologia, soprattutto quando è rara e in assenza di valide opzioni terapeutiche, diamo la possibilità di accedere subito al far­maco anche quando è ancora in fase sperimentale, per un uso compassione­vole, o meglio, nominale. Al momento, parliamo in Italia di circa 600 pazienti per l’expanded access di niraparib e di circa 150 per belantamab. Numeri im­portanti per la realtà italiana”.

Soluzioni personalizzate e condivise

I progetti sono condivisi dai pazienti e dai clinici e sono basati sull’analisi dei dati che emergono dall’ascolto delle rispettive esigenze e dalla col­laborazione continuativa. “La me­todologia, però, deve essere agile, flessibile, pronta a evolversi e a dare risposte concrete e su misura”, fa no­tare Andreoli. “Proponiamo soluzio­ni diversificate da regione a regione e personalizzabili in base ai bisogni della singola persona. Al riguardo, in gino-oncologia stia­mo ora lavorando a un progetto di intelligenza artificiale, ‘istruito’ dal­la letteratura scientifica e da un bo­ard di clinici e di rappresentanti dei pazienti. L’iniziativa, già presente in altri Paesi europei, non sostituisce assolutamente il medico, ma in al­cune situazioni, in qualsiasi orario, permette di fornire informazioni relative alle domande che possono presentarsi in corso di cura. Un pas­saggio importante sia per il successo della terapia, sia per la qualità della vita delle persone”.