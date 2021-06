di Redazione online

Primary Care:

Nuove sinergie tra Medici e Aziende. Verso un nuovo equilibrio tra i canali nello scenario post Covid-19

Webinar, 6 luglio 2021, 16.00 – 18.00

Introduzione

L’emergenza sanitaria ha evidenziato come la medicina territoriale (MMG, PLS) costituisca il primo punto di riferimento e presidio sanitario per il cittadino.

La difficoltà di accesso agli studi medici ha rappresentato una spinta importante per accelerare l’adozione di strumenti digitali e renderli più focalizzati sulle nuove esigenze. Ridefinendo nuove modalità di relazione tra Medico e Paziente e Medico e Aziende.

A chi è rivolto

Aziende farmaceutiche, di medical devices, (Comunicazione, Digital Communication, Marketing, Sales, Medica, Patient Advocacy, Legal and Medical affair, farmacovigilanza).

Società di servizi all’industria healthcare e Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta.

Che cosa imparerai

Il webinar si propone di delineare lo scenario della relazione Azienda-Medico-Paziente attraverso i punti di vista degli attori protagonisti, ed un confronto guidato sulle sfide principali.

Programma

Moderatore: Piero Conte