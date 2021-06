Salute animale, Msd Animal Health acquisirà gli asset della neozelandese Lica

Lic automation è un'azienda attiva nell'automazione e nella tecnologia per l'industria lattiero-casearia. I termini dell'accordo non sono stati resi noti

Msd Animal Health acquisirà gli asset della società neozelandese Lic automation (Lica), leader nell’automazione e nella tecnologia per l’industria lattiero-casearia. A renderlo noto è un comunicato della società, in cui però non vengono resi noti i termini dell’accordo.

Cosa produce

Lica produce e fornisce sistemi specializzati e integrati di gestione della mandria e sensori per l’analisi del latte. Gli strumenti automatizzati realizzati dall’azienda, comprese le soluzioni tecnologiche, che supportano gli allevatori nella gestione della mandria, analisi del latte in tempo reale, valutazione degli animali, salute e benessere riproduttivo.

Migliorare il benessere degli animali

“Siamo lieti di fare questo passo in avanti con l’acquisizione della tecnologia Lica, mentre continuiamo ad ampliare il nostro portafoglio con prodotti e tecnologie complementari per migliorare il benessere degli animali e i risultati per i nostri clienti”, ha affermato Rick De Luca, presidente, Msd Animal Health. “Il nostro portafoglio di soluzioni avanzate per la gestione delle aziende lattiero-casearia aiuta a soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei clienti degli allevatori e a rafforzare la nostra leadership nel plasmare il futuro della salute degli animali”.

Il business in Nuova Zelanda

“Siamo entusiasti di aggiungere i prodotti Lica ai nostri farmaci veterinari, vaccini, soluzioni e servizi di gestione sanitaria esistenti, nonché ai prodotti di identificazione, tracciabilità e monitoraggio connessi digitalmente a vantaggio di allevatori e veterinari”, ha affermato Pauline Calvert, capo della business unit livestock, Msd Animal Health, Nuova Zelanda. “Msd Animal Health ha un’impronta sostanziale in Nuova Zelanda come partner leader nella comunità agricola. Le soluzioni che offriamo si basano sulla nostra forte presenza in questa Regione, che comprende impianti di produzione a Palmerston North (Allflex Livestock Intelligence, una business unit all’interno di Msd Animal Health), Upper Hutt (vaccini per la salute degli animali) e ora Hamilton (Lica milking intelligence and automation)”.