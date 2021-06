Aducanumab, l’entusiasmo che fa discutere

L’approvazione accelerata da parte di FDA dell'anticorpo monoclonale contro la malattia di Alzheimer “incassa” il placet della Società Italiana di Neurologia (SIN) e dell’Associazione SIN demenze (SINdem). AboutPharma online ha documentato nel tempo la storia tormentata della ricerca

di Fabio Fioravanti

L’approvazione accelerata da parte di FDA dell’anticorpo monoclonale aducanumab contro la malattia di Alzheimer “incassa” il placet della Società Italiana di Neurologia (SIN) e dell’Associazione SIN demenze (SINdem). “Gli studi che hanno condotto alla approvazione – dice Gioacchino Tedeschi, presidente SIN – hanno documentato la riduzione del deposito di amiloide nel cervello dei pazienti trattati e pur mancando ancora la conferma che questo dato strumentale correli con un reale miglioramento clinico, la notizia è senza dubbio importante. La deposizione di amiloide nei neuroni non è probabilmente la sola causa della malattia di Alzheimer, ma rappresenta certamente un attore importante nel meccanismo di malattia”. Le due società scientifiche colgono l’occasione per suggerire una “profonda riflessione sull’attuale organizzazione dei servizi sanitari e dei centri dedicati al declino cognitivo e alle demenze, sulla base della quale promuovere un aggiornamento del Piano Nazionale delle Demenze e investimenti adeguati”.

Una storia tormentata

Aducanumab è il primo farmaco approvato per la malattia d’Alzheimer da diciotto anni a questa parte. Ma il via libera della FDA è stato subito accompagnato da una scia di reazioni non sempre favorevoli. La stessa FDA, nel suo comunicato ufficiale, ha precisato che l’organo di valutazione indipendente, mobilitato per l’occasione, ha espresso un parere contrario: il Peripheral and Central Nervous System Drugs Advisory Committee non ritiene, infatti, che il beneficio clinico emerso in uno specifico trial clinico di fase III su pazienti in fase precoce di malattia si debba considerare una primaria evidenza a supporto dell’approvazione del farmaco. Non a caso l’azienda produttrice (Biogen), dopo la sospensione di due trial per i risultati ad interim non all’altezza delle aspettative, aveva presentato nuovi dati comprovanti una significativa riduzione del declino clinico nei pazienti trattati con la molecola ad alte dosi. I trials clinici, però, attestano la capacità di aducanumab di ridurre le placche amiloidi, un effetto ritenuto marker surrogato di un possibile beneficio nel rallentare il declino cognitivo. Per questo motivo, la FDA ha optato per una particolare procedura di Accelerated Approval riservata ai farmaci potenzialmente utili contro malattie gravi in assenza di alternative terapeutiche e basata sui marker surrogati. Biogen, inoltre, ha l’obbligo di condurre un nuovo studio clinico (confermatory trial) per ottenere più certezze sul rapporto rischio beneficio del farmaco.

All’origine della malattia

In attesa delle decisioni dell’EMA, previste per fine anno, le controversie attualmente in atto sull’approvazione di aducanumab non sorprendono. Negli ultimi due anni AboutPharma and Medical Devices s’è più volte occupato del tema Alzheimer e delle ricerche correlate. Come spiegato nel 2018 al nostro giornale da Piergiorgio Strata, professore emerito del Dipartimento di Neuroscienze dell’Università di Torino, già collaboratore del premio Nobel John Eccles, il morbo di Alzheimer è associato – ma non si sa se causato – alla formazione di un frammento di proteina detta beta-amiloide che si aggrega a formare placche di varia grandezza che si depositano tra i neuroni e li uccidono. Inoltre si registra la presenza di una forma anomala della proteina Tau che contribuisce al danno neuronale (AboutPharma numero 155). Ci si chiede, pertanto, se l’azione osservata sull’amiloide corrisponda a un effetto sulla patogenesi della malattia e fino a che punto possa portare a un beneficio clinico. “Da anni non abbiamo nuovi farmaci soprattutto perché ancora non sappiamo esattamente come funziona il cervello. Negli ultimi vent’anni le conoscenze sono aumentate tantissimo ma i farmaci più recenti si basano sempre sugli stessi meccanismi”. Così diceva sempre ad AboutPharma Giovanni Biggio ordinario di Neuropsicofarmacologia all’Università degli Studi di Cagliari.

Le difficoltà della ricerca

Molti “colpi a vuoto” hanno caratterizzato negli anni la sperimentazione clinica contro l’Alzheimer: la sospensione di trial con la perdita dei relativi investimenti ha determinato una crisi di fiducia con la chiusura di strutture di ricerca e una netta riduzione dei fondi destinati alla sperimentazione contro le patologie del sistema nervoso centrale. “Abbiamo solo 142 molecole in sviluppo, per tutte le fasi della sperimentazione, da quella preclinica a quella clinica e sappiamo quante molecole si rivelano inefficaci in questa lunga strada, dall’idea allo sviluppo, sino all’utilizzo vero e proprio sul paziente”, lamentava Stefano Govoni, ordinario di Farmacologia dell’Università di Pavia. “Numeri che paragonati a quelli dell’oncologia fanno riflettere. Le molecole attualmente in sperimentazione contro il cancro sono oltre 3000. Molte di queste saranno abbandonate, ma si tratta di un numero di partenza molto più alto di 142”. Nel 2019 si contavano 38 molecole che avevano come target la beta-amiloide, che dunque si conferma il principale obiettivo sperimentale, e 17 la proteina Tau. “Resto convinta che la malattia ruoti intorno alla proteina beta-amiloide e alla Tau e che la prima sia il centro causativo di malattia”, spiega Monica Diluca, docente di Farmacologia all’Università degli Studi di Milano. “Le ricerche dimostrano che la prima formazione della proteina amiloide avviene addirittura 19 anni prima dei sintomi clinici”.

Servono biomarker per la diagnosi precoce

Prosegue intanto la ricerca sui marcatori incentrata sui segni visibili alla Pet, sui biomarker fluidi come i neurofilamenti leggeri e la neurogranina o quelli di disfunzionalità sinaptica che precede di anni la morte neuronale. Poter disporre di tali biomarker può rappresentare un evidente vantaggio: una diagnosi e una terapia precoci aumenterebbero le possibilità di cura dell’Alzheimer o di rallentarne il decorso. In questo contesto, e sempre nell’ottica della diagnosi precoce, si è registrata nel 2019 la messa a punto di un test specifico predittivo della malattia basato sulla misura della concentrazione nel sangue della proteina beta-amiloide attraverso la spettrometria di massa.