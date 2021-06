Blocco esportazioni farmaci Covid, Usa e Ue potrebbero trovare un’intesa per ridurlo

C'è una bozza di intesa tra le parti e stando al documento sia Washington che Bruxelles si sono accordato per una riduzione del ban all'export aprendo, quindi, alla condivisione di tecnologie produttive. Nessun riferimento, per ora, al tema brevetti

Una manna dal cielo per l’industria e i laboratori di ricerca nell’Ue e negli Usa. Infatti, riferisce Reuters che in anteprima ha potuto visualizzare la bozza di intesa, le due coste dell’Atlantico potrebbero trovare una sintesi al fine di ridurre i divieti di esportazione dei prodotti (finiti che grezzi) che attengono alla produzione di farmaci o dispositivi anti-Covid.

Aumento produzione

L’obiettivo è quello di aumentare la produzione attraverso la condivisione di idee e tecnologie. Il documenti visto da Reuters è ancora suscettibile di modifiche, tuttavia a quanto si apprende, non c’è alcun riferimento alle tanto discusse licenze. Ciò che è quasi certo è che verrà creata una task force congiunta per scongiurare possibili colli di bottiglia nel trasferimento tecnologico e limitare il più possibili le restrizioni dell’export.

Do ut des?

C’è di più. Una suggestione ma che potrebbe anche rivelarsi piuttosto fondata. Bruxelles e Washington si sono trovati su fronti opposti di recente su temi di interesse globale. L’Ue voleva la riduzione del ban per l’export, Washington no. L’Unione è contraria (almeno in buona parte) alle licenze obbligatorie sui farmaci, la Casa Bianca a favore. Ora, dato che si è trovata, pare, una piccola intesa su un tema indigesto per gli Stati Uniti, è lecito aspettarsi cambiamenti anche sul fronte brevetti? Gli Usa hanno concesso qualcosa, lo farà anche l’Ue? Difficile da dire, sta di fatto che le cancellerie di mezzo mondo stanno cercando di strappare accordi anche in questo senso.

Le pressioni sugli Usa

Il risultato raggiunto dai negoziatori, se confermati, sarebbero importanti. Infatti Joe Biden, in casa sua, è stato più volte attaccato dal fronte repubblicano il quale accusa il presidente di svendere le tecnologie statunitensi sui brevetti ai Paesi stranieri. Per bilanciare il ban dell’export tutelava, per quanto possibile, ciò che i Repubblicani ritenevano rischioso, addirittura, per la sicurezza nazionale.