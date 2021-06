Consip, al via gara da 600 milioni per la sanità digitale (dedicata a telemedicina e cartella clinica elettronica)

Collocata fra le gare strategiche previste dal piano triennale per l’informatica nella Pa, è la prima di tre iniziative destinate a supportare la trasformazione digitale della sanità pubblica anche in coerenza con la missione “salute” del Piano nazionale di ripresa e resilienza

Consip ha pubblicato la prima gara di sanità digitale, dedicata ai sistemi informativi clinico-assistenziali, nell’ambito delle gare strategiche del nuovo “piano triennale per l’informatica nella Pa 2020-2022”, predisposto da Agid e Ministero per l’innovazione tecnologica e transizione digitale.

Servizi per la trasformazione digitale

Le iniziative Consip dedicate alla Sanità digitale mettono a disposizione delle strutture del Servizio sanitario nazionale servizi applicativi e di supporto alla trasformazione digitale della Sanità pubblica, anche in coerenza con la Missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) dedicata alla “salute”.

La gara

La prima gara – con oggetto i servizi di telemedicina e cartella clinica elettronica – ha un valore di circa 600 milioni di euro ed è suddivisa in sei lotti, di cui quattro dedicati ai servizi applicativi (due per la cartella clinica elettronica e due per la telemedicina) e due ai servizi di supporto.

Per i servizi applicativi è prevista l’aggiudicazione, per ciascun lotto, di un accordo quadro con più fornitori (in funzione del numero di offerte presentate), mentre per i servizi di supporto l’accordo quadro sarà stipulato con un solo fornitore per lotto. Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 16 del 23 giugno.

Altre iniziative

Nel corso del 2021 Consip prevede la pubblicazione di due ulteriori iniziative dedicate alla Sanità digitale: sistemi informativi sanitari e servizi al cittadino; sistemi informativi gestionali