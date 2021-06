Dati, Ai e Mdr: così si disegna la nuova sanità italiana ed europea

Hps-AboutPharma in collaborazione con lo studio Stefanelli&Stefanelli organizza per il 23 giugno un breve corso online per approfondire le tante normative volute dall'Europa in tema di dispositivi medici, intelligenza artificiale e privacy

Negli ultimi anni è stato un profluvio di normative per regolamentare “territori tecnologici e scientifici” in parte inesplorati. Intelligenza artificiale e big data su tutti. Ma nuovi approcci alla scienza del futuro richiedono normative complesse e l’Europa si è data da fare ultimamente proponendo nuovi pacchetti legislativi a partire dall’Ai senza dimenticare il Gdpr, la cybersecurity o il Mdr. Al fine di districarsi nella giungla di leggi e direttive, Hps-AboutPharma in collaborazione con lo studio legale Stefanelli&Stefanelli ha organizzato per il 23 giugno un apposito webinar dal titolo “Dati, Ai, Mdr: i driver della nuova sanità” a cui è possibile partecipare gratuitamente previa iscrizione (qui).

L’agenda

Le relatrici saranno Silvia Stefanelli avvocato cassazionista, fondatore e co-titolare dello Studio Legale Stefanelli&Stefanelli nonché esperta di diritto sanitario, con particolare competenza in ambito di sanità digitale, medical device, pubblicità sanitaria, contratti con la Pa, protezione dei dati e Alice Ravizza che ha esperienza sul campo dal 2001 come operatore controllo qualità, ricerca e sviluppo e regolamentazione in una Pmi in Italia, nel campo dei dispositivi monouso in plastica. L’agenda prevede un primo intervento di apertura a opera di Silvia Stefanelli che tratterà trasversalmente di Mdr, Gdpr, Intelligenza artificiale e privacy. Elemento base che accomuna i vari regolamenti presi in considerazione è il dato, visto come driver di conoscenza e sviluppo. Il secondo intervento, di Alice Ravizza, tratterà invece del piano integrato e contemporaneo dei test e convalida per la compliance legislativa. Seguirà poi un momento di confronto tra i partecipanti e le relatrici.

Perché un corso

Alla domanda sul perché seguire un webinar su temi così specifici è facile trovare una risposta. I regolamenti Ue 2016/679 sulla protezione dei dati, Ue 2017/745 sui dispositivi medici, Ue 2019/881 sulla cybersecurity e la nuova proposta di regolamento sull’Intelligenza artificiale sovrintendono tutti i processi di ricerca e sviluppo di una startup o di una multinazionale le quali dovranno ragionare in ottica di approccio integrato. Il quadro legislativo è molto intricato e l’approccio deve partire dalla determinazione integrata dei requisiti di prodotto e di trattamento dei dati, in modo da poter progettare con una visione chiara e completa visione dei limiti e delle sfide regolatorie; approccio che può portare a una semplificazione della fase di convalida tecnica del prodotto, grazie alla stesura di un piano integrato e contemporaneo di test.

Scarica qui il White Paper sul Mdr