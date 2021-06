Dati clinici, Alira Health acquisisce Cros Nt

La società di consulenza ingloba l’organizzazione di ricerca a contratto specializzata in soluzioni biometriche innovative

Alira Health, società internazionale di consulenza del settore healthcare, acquisisce Cros Nt, organizzazione di ricerca a contratto (Cro) con quartier generale in Italia specializzata in servizi biometrici innovativi. “Cros Nt – si legge in una nota di Alira Health – fornisce soluzioni biometriche innovative, di alta qualità e costo-efficaci che supportano i clienti nello sviluppo di terapie e soluzioni diagnostiche per migliorare la vita dei pazienti in tutto il mondo. L’acquisizione consente ad Alira Health di rafforzare la propria expertise e di ampliare l’offerta di servizi di consulenza che aiutano le aziende dell’healthcare, payer e fornitori a scoprire nuove opportunità, accelerare l’innovazione e migliorare gli outcome per i pazienti”.

Espandere la gestione dei trial clinici

Soddisfatto Gabriele Brambilla, amministratore delegato di Alira Health: “Siamo davvero entusiasti di aver acquisito i servizi biometrici di Cros Nt a livello globale. Le sinergie tra le nostre aree operative regolatorio, sviluppo clinico e Real-world evidence (Rwe) e le competenze biometriche di Cros Nt a livello globale rafforzeranno ulteriormente la capacità unica di Alira Health di supportare i clienti lungo tutto il ciclo di vita delle loro soluzioni. L’ingresso di Cros Nt consentirà inoltre ad Alira Health di espandere la gestione diretta degli studi clinici in Europa”. Alira Health è stata fondata nel 1999 e ha sede a Framingham, Massachussets, Stati Uniti, ma ha diversi uffici nel Vecchio Continente.

Servizi combinati e innovazione

Cros Nt è da 28 anni un fornitore globale di servizi biometrici, focalizzato su studi clinici e osservazionali. È presente con i suoi uffici a Bologna e Verona, Londra e Chapel Hill (Carolina del Nord, Usa). “Cros NT è lieta di unirsi ad Alira Health – commenta Paolo Morelli, ad di Cros Nt – per servire al meglio i propri clienti offrendo un portafoglio completo di servizi e soluzioni. Siamo entusiasti di contribuire alla mission di Alira Health di trasformare la sanità creando valore per i pazienti. Il nostro team di professionisti con un’ampia esperienza nel settore creerà valore attraverso i nostri servizi combinati, accelerando l’innovazione e offrendo ai pazienti lo standard di cura di domani”. Paolo Morelli entrerà a far parte del leadership team di Alira Health in qualità di Executive vice president, Biostats and Data Management, e guiderà la crescita dei servizi di Data Science di Alira Health.