Incontro Trips alla Wto, si continua a negoziare sui brevetti

Negli incontri dell'8 e 9 giugno i Paesi delegati non hanno raggiunto nessun accordo. India e Sudafrica hanno però ottenuto che si acceleri nei negoziati

Sembra sempre la volta buona, ma anche questa volta si è arrivati a una dilatazione dei tempi. Nella due-giorni di incontri (8-9 giugno 2021) i delegati degli Stati afferenti all’Organizzazione mondiale del commercio (Wto), non hanno trovato la quadra sull’ormai annosa questione dei brevetti per i prodotti Covid.

Altri colloqui

Sostanzialmente si è arrivati a una non decisione. Gli Stati hanno concordato di intensificare ancora di più gli sforzi per trovare una soluzione e di continuare i colloqui. Insomma, alla fine si è rimandato tutto al prossimo incontro sul Trips (Trade related aspects of intellectual property rights) che da calendario è previsto a ottobre, ma potrebbero essere anticipati dei meeting già a luglio. L’India spinge sull’acceleratore e chiede che per le prossime riunioni venga redatto un documento su cui negoziare. La sua proposta, fatta insieme al Sudafrica e approvata da oltre 60 Paesi, ha visto di nuovo l’opposizioni dei grandi del pianeta. Ue su tutte.

L’opposizione

I due Stati hanno rivisto la loro mozione (quella presentata a ottobre 2020) specificando che la sospensione brevettuale per i prodotti Covid sarebbe solamente di tre anni. Ma ci sono dei vincoli da superare non indifferenti. Infatti una mozione di questo tipo richiederebbe l’adesione unilaterale di tutti i 164 membri dell’organizzazione. Una sola defezione rimetterebbe tutto in discussione. Tuttavia al momento arrivare a una situazione simile è pura utopia. La Germania ha confermato la sua opposizone e anche Regno Unito e Svizzera non ne vogliono sentir parlare. Gli Usa, che in assemblea contano ovviamente per uno, non hanno fatto sentire il peso della dichiarazione di Biden qualche settimana fa.

Articolo 31 bis

Allo stato attuale ci si muove in ordine sparso. Di recente Bolivia e Antigua e Barbuda hanno fatto richiesta alla Wto di essere considerati Paesi idonei per l’attivazione dell’articolo 31 bis del Trips. L’emendamento permette a un Paese di importare senza il consenso del titolare del brevetto un prodotto farmaceutico consentendo di derogare all’obbligo presente nell’articolo 31 secondo cui il titolare del brevetto per il quale viene autorizzato un “altro uso” deve ricevere un equo compenso che tenga conto del valore economico dell’autorizzazione. La Bolivia, per esempio, sta continuando a spingere per importare il vaccino di J&J dalla canadese Biolyse Pharma grazie alla licenza obbligatoria.