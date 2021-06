Farmacogenetica, il fondo Alto Capital IV acquisisce il 40% della marchigiana Diatech

Con sede a Jesi, Diatech è attiva nella produzione e commercializzazione di reagenti e soluzioni complete nel settore della farmacogenetica e farmacogenomica. L'ingresso del nuovo socio consentirà al gruppo la crescita sui mercati internazionali

Il fondo di private equity Alto Capital IV ha acquisito il 40% di Diatech società attiva nella produzione e commercializzazione di reagenti e soluzioni complete nel settore della farmacogenetica e farmacogenomica (discipline che studiano come personalizzare le terapie, principalmente in ambito oncologico).

“Per accelerare la crescita sui mercati internazionali e per rafforzare i rapporti con importanti società farmaceutiche abbiamo deciso di aprire il nostro capitale al fondo Alto Partners – sottolinea Fabio Biondi. L’esperienza operativa di un Fondo istituzionale attivo da tanti anni sul mercato e con molteplici operazioni realizzate su piccole e medie imprese rappresenta per il nostro gruppo un punto di svolta per l’affermazione nei mercati esteri”.

La società

Con sede a Jesi, il gruppo Diatech (costituito anche da Diatech Pharmacogenetics Srl e Diatech Lab Line Srl), copre circa il 70% del mercato italiano dei test genetici sui pazienti oncologici. Secondo quanto riporta una nota diffusa dalla società, Diatech ha realizzato nel 2020 un fatturato aggregato di circa 32,5 milioni di euro con un Ebitda superiore a 12 milioni. L’ingresso del nuovo socio è avvenuto pro quota rispetto a tutti i soci fondatori. L’operazione ha permesso la continuità con il management del Gruppo con la conferma della di Oliva Alberti in qualità di Amministratore delegato e di Fabio Biondi (fondatore) che continuerà nel suo ruolo di Presidente operativo dell’azienda.

Gli investimenti

Diatech investe sia nel mercato della farmacogenetica oncologica, sia nella diagnostica molecolare legata al Covid-19, ambito in cui, diverse soluzioni innovative sono state realizzate e commercializzate nel corso del 2020. La farmacogenetica si sviluppa dal presupposto che le differenze genetiche di ciascun individuo influenzano la risposta a uno specifico farmaco e si propone, attraverso l’attività di test di diagnostica molecolare, di contribuire alla scoperta di soluzioni per una terapia personalizzata (“farmaco giusto al paziente giusto”) che sia la più efficace possibile.

Verso nuovi test

“Siamo in fase avanzata di sviluppo di nuovi test per i tumori oncoematologici e per completare la gamma di applicazioni mirate alla prognosi e alla diagnosi di patologie oncologiche con maggiore incidenza per le donne, in particolare i tumori al seno e all’ovaio. La diagnostica molecolare e la farmacogenetica rappresentano importanti realtà e prospettive di sviluppo nel miglioramento dell’efficacia delle cure esistenti per le patologie oncologiche e per il supporto a nuove terapie che migliorino le possibilità di affrontare queste patologie. Un’ulteriore interessante direzione è quella legata allo sviluppo della bioinformatica, ovvero l’applicazione delle tecnologie e degli strumenti informatici al mondo della biologia. La nostra Società si propone nel prossimo futuro di incrementare la propria presenza nei principali mercati esteri e di affrontare in maniera proattiva le nuove evoluzioni tecnologiche e sfide in essere nel settore”, ha concluso Oliva Alberti.