Logistica, Bomi Group acquisisce Cps Farmaceutici

Entra a far parte del gruppo l’azienda bolognese, che dispone di due magazzini a temperatura controllata per lo stoccaggio di farmaci e sostanze psicotrope, integratori, prodotti veterinari e alimentari

Bomi Group, aziende della logistica integrata per l’healthcare, acquisisce l’azienda bolognese Cps Farmaceutici. Lo annuncia il gruppo in una nota, rivendicando il ruolo di “operatore logistico dedicato alla salute più radicato sul territorio italiano, con undici magazzini autorizzati farma in cinque regioni”.

I magazzini di Cps Farmaceutici

Cps Farmaceutici ha sede in Emilia-Romagna e dispone di due magazzini a temperatura controllata nell’area di Bologna, rispettivamente di 2mila e 4mila metri quadrati. Entrambe le sedi hanno celle a temperatura +2+8°C, certificazione ISO 9001 e dispongono di autorizzazioni per lo stoccaggio di prodotti alimentari e integratori, di farmaci e sostanze psicotrope, oltre che di prodotti veterinari. “L’acquisizione – sottolinea la nota di Bomi Group – darà l’opportunità di rafforzare l’offerta e il servizio logistico in un’area nevralgica, come quella bolognese, per l’intero territorio nazionale”.

Soddisfatto Alberto Pasquini, ceo di Cps Farmaceutici: “L’acquisizione da parte della multinazionale Bomi Group S.p.a., permetterà all’azienda di integrarsi in un network che opera a tutti i livelli della logistica farmaceutica. Si tratta di una scelta che guarda al futuro. Grazie all’ingresso di Bomi Group, la Cps Farmaceutici, forte già della lunga esperienza maturata e dei risultati ottenuti, ha la possibilità di migliorare i processi distributivi diventando un punto nevralgico di incontro tra le Industrie e gli operatori del settore quali grossisti, ospedali, farmacie ed affiancando la crescita dei partner commerciali”.

Il percorso di Bomi Group

“La strategia di Bomi Group muove un altro importante passo verso il consolidamento come uno dei principali players logistici nel settore farmaceutico”, commenta Stefan Miskin, M&A manager dell’azienda. Così Stefano Camurri, Head of Cluster Italy & France di Bomi Group: “Grazie a quest’ultima acquisizione aggiungiamo un altro importante tassello al nostro piano di crescita nel settore farmaceutico, ed essere l’operatore logistico più radicato in Italia è senza dubbio un grande risultato. Siamo certi che tutto il team di Cps Farmaceutici contribuirà in modo determinante alla nostra futura espansione” .

L’operazione Cps arriva a pochi mesi dall’acquisizione di Consigliere srl e poco più di un anno da Logifarma srl. “Bomi Group – conclude la nota – porta a compimento il suo percorso di consolidamento nel settore farmaceutico arrivando a maturare know-how e competenze specifiche ben radicate nel territorio, ma sempre supportate da una struttura organizzativa multinazionale e presente da oltre 35 anni nel settore”.

Foto Bomi Group