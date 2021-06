Miltenyi Biotec: “Avanzare nella ricerca biomedica è la nostra missione”

Parla Annalisa Adani, Country Manager della filiale italiana della multinazionale tedesca. La mission dell'azienda è chiara e si declina in una continua ricerca dell'innovazione in campo biomedico spaziando dall’oncologia alle neuroscienze fino alla medicina rigenerativa. Con uno sguardo sempre al futuro, ci sono tanti progetti in cantiere.*IN COLLABORAZIONE CON MILTENYI ITALIA

Innovare, innovare, innovare. In tutti gli ambiti dello scibile umano, soprattutto nelle scienze della vita dove restare al passo con i tempi, guardare al futuro e trovare nuove soluzioni, è fondamentale per migliorare la vita dei pazienti e contribuire allo sviluppo di nuove terapie efficaci. In questo Miltenyi Biotec riesce molto bene. La società con headquarter in Bergisch Gladbach, non lontano da Colonia, in Germania e con oltre 20 filiali nel mondo, è attiva da oltre trent’anni nello sviluppo di prodotti che possano far avanzare la ricerca di nuove terapie geniche e cellulari. 2500 sono infatti i pazienti che ogni anno possono migliorare la loro qualità di vita grazie alle terapie cellulari messe a punto dalle tecnologie Miltenyi. Con oltre 3500 dipendenti a livello globale è presente in Italia dal 1998. A guidare l’esperto team italiano vi è Annalisa Adani (in foto) che ha voluto raccontare ad AboutPharma la professionalità dei suoi colleghi e le prospettive future nel campo della della ricerca biomedica.

Le persone di Miltenyi sono in prima linea nella lotta contro il Cancro. Ma che cosa significa innovare in oncologia?

L’oncologia è un’area terapeutica per noi molto importante. E’ molta l’esperienza in questo campo. Ogni giorno il nostro impegno è quello di contribuire allo sviluppo di nuovi approcci terapeutici per migliorare la qualità di vita dei pazienti. La nostra è una ricerca costante che ha come obiettivo finale quello di portare le scoperte dal laboratorio al letto del paziente. Dunque una propensione traslazionale, la nostra; motore trainante che può aiutarci nello sviluppo di terapie cellulari sempre più personalizzate.

Quali sono le applicazioni nuove e gli ambiti che state esplorando?

Miltenyi da più di 30 anni porta soluzioni innovative nell’ambito della ricerca biomedica, come per esempio le terapie Car-T che, seppure molto importanti, rappresentano solo una delle nostre sfide. Quello che facciamo infatti è espandere le frontiere della terapia genica e cellulare; cerchiamo e supportiamo applicazioni sempre nuove anche in ambiti non ancora esplorati.

Si parla molto di Gene-Editing e medicina di precisione. Cosa può dire in merito?

L’editing genetico è un tipo di terapia genica che ci permette di correggere gli errori del DNA in modo estremamente preciso. Possiamo considerarla, ad oggi, l’ultima frontiera della medicina di precisione. È dunque, fondamentale continuare la ricerca in questo senso e noi, attraverso expertise e proiezione al futuro, lo stiamo facendo. Nel dipartimento di Ricerca & Sviluppo i nostri ricercatori stanno mettendo a punto processi sempre più sofisticati per soluzioni all’avanguardia. Abbiamo messo a punto, ad esempio, una nuova piattaforma che sfrutta le tecnica dell’elettroporazione. Una tecnica che ci permette di rendere automatico e quindi più veloce e sicuro la fase di ingegnerizzazione cellulare. Possiamo cioè trasferire direttamente il materiale genetico nelle cellule senza ulteriori manipolazioni. In Miltenyi – dunque – mettiamo a disposizione tecnologia ed expertise per fare in modo che terapie ritenute impossibili fino a poco tempo fa, possano essere realizzabili, all’interno di speciali officine, chiamate Cell Factories.

Quali strategie per il mercato italiano?

L’Italia offre un grande potenziale perché è il Paese che potrebbe essere pioniere nelle terapie innovative. Ed avremmo tutte le carte in regola per farcela se ci fossero meno ostacoli burocratici. Il team italiano infatti è composto da professionisti esperti e tenaci. Insieme abbiamo stretto partnership con importanti key opinion leader del settore Life Science italiano ed internazionale. Le partnership con gli stakeholder sono per noi un’importante leva per l’innovazione. Abbiamo collaborazioni decennali con i più importanti centri dell’ematologia italiana, che nel corso degli anni hanno sviluppato applicazioni di terapia cellulare utilizzando i sistemi Miltenyi e sono diventati punti di riferimento riconosciuti a livello globale. Parliamo di procedure nell’ambito del trapianto allogenico – per limitare effetti collaterali come la reazione del trapianto verso l’ospite (GVHD) – e di trial clinici in corso per dimostrare sicurezza ed efficacia delle cellule Car-T.

Le partnership, ce ne parli ancora

Per un’azienda incentrata sull’avanzamento della ricerca biomedica, le collaborazioni scientifiche sono fondamentali. Per ottenere risultati incoraggianti e soluzioni sempre nuove, si devono trovare i partner scientifici che permettano, con la propria expertise e conoscenza clinica, di trovare la “strada giusta”. Instauriamo quindi una collaborazione duratura nel tempo e soprattutto di fiducia reciproca. Crediamo molto nella professionalità e nella lungimiranza scientifica dei nostri partner e soprattutto crediamo nella scienza, che darà ancora grandi soddisfazioni nel futuro.

Ecco, futuro. Progetti da qui in avanti?

Il futuro sarà sempre guidato dal nostro purpose, migliorare la vita dei pazienti attraverso le terapie innovative. Ricerca di applicazioni geniche e cellulari in ambito oncologico, e nuove esplorazioni nel campo della medicina rigenerativa, in particolare l’ambito delle patologie neurodegenerative e delle neuroscienze in generale. L’immuno-oncologia è sicuramente il focus principale del nostro business, ma riuscire a rendere disponibili soluzioni di terapia cellulare anche in campi più nuovi come quelle della rigenerazione dei tessuti è solo una delle tante sfide che le persone di Miltenyi si pongono per il futuro prossimo.

