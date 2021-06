Ricerca industriale, al via la prima edizione “Borse di studio Renato Ugo”. In palio 25mila euro

L'iniziativa sostenuita dall'Associazione Italiana per la Ricerca Industriale, in collaborazione con Farmindustria, Fondazione Bracco e Fondazione Silvio Tronchetti Provera assegna cinque borse di studio alle migliori tesi di ricerca industriale. La domanda dovrà essere inviata entro il 15 luglio

L’Associazione Italiana per la Ricerca Industriale (Airi), in collaborazione con Farmindustria, Fondazione Bracco e Fondazione Silvio Tronchetti Provera, promuovono le Borse Renato Ugo, dedicate a giovani laureandi, che si sono distinti per il carattere applicativo e industriale del loro lavoro di ricerca. L’iniziativa consentirà di assegnare cinque borse di studio alle migliori tesi di ricerca industriale per un valore complessivo di 25mila euro. La domanda dovrà essere inviata entro il termine del 15 luglio 2021.

Il senso dell’iniziativa

Dedicate alla memoria di Renato Ugo – chimico di fama mondiale, che nella sua lunga carriera si è fortemente impegnato per la formazione dei giovani e per promuovere la collaborazione tra ricerca pubblica e privata – le borse nascono dalla volontà di favorire lo scambio e la contaminazione di competenze tra mondo universitario e industriale, per delineare percorsi formativi che riescano a rispondere alle esigenze di un mondo del lavoro in continua trasformazione.

Alla ricerca di laureati nelle materie Stem

L’industria nazionale soffre della carenza giovani, donne e uomini, con competenze nelle materie tecnico-scientifiche (Stem), essenziali rispetto ad una molteplicità di figure aziendali, in primo luogo quelle impegnate nelle attività di ricerca e innovazione. La ricerca industriale italiana ha bisogno di giovani preparati e competenti, che sappiano affrontare la complessità e rapidità dei cambiamenti del tessuto produttivo: dalla pervasività delle nuove tecnologie, alla necessità di rispondere a nuove e sempre più stringenti esigenze e dinamiche socio-economiche

“Abbiamo bisogno di una nuova e più forte cultura della ricerca industriale, capace di creare innovazioni, anche radicali, che rispondano alle sempre più pressanti sfide sociali, economiche e ambientali. La risposta sta nei giovani. Le Borse Renato Ugo nascono da queste riflessioni, in linea con la missione di Airi, di promuovere la ricerca per la competitività nazionale” – ha affermato Andrea Bairati Presidente Airi”.

Giovani e ricerca il binomio del futuro

“Credere nel futuro significa puntare sul binomio giovani – Ricerca. Le nostre imprese hanno dimostrato di volerlo fare. Negli ultimi 5 anni, infatti, gli under 35 nelle aziende farmaceutiche sono aumentati di quasi il 20%. E l’85% del totale ha un contratto a tempo indeterminato. Nella R&S poi l’industria farmaceutica investe ogni anno oltre 1,6 miliardi di euro, un valore in crescita anche grazie all’incremento della quota degli studi clinici svolti in Italia sul totale europeo (da 17% nel 2015 a 22% nel 2019). L’industria farmaceutica è un’eccellenza anche per la formazione dei suoi addetti. Per questo è sempre più necessario legare il mondo dell’impresa al mondo della ricerca e a quello dei giovani. Solo così potremo puntare alla crescita economica e sociale del nostro Paese” – ha affermato Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria.

Il riconoscimento

“Dedicare nell’ambito del nostro progetto Diventerò – Fondazione Bracco per i giovani, delle Borse di studio alla sua memoria ci è sembrato pertanto il modo migliore per ricordare lo straordinario contributo che Renato Ugo ha dato alla chimica italiana”, ha affermato Diana Bracco, Presidente di Fondazione Bracco.

“Il Professor Renato Ugo, nello stesso tempo grande ricercatore e manager industriale, è stato al fianco della Fondazione Silvio Tronchetti Provera sin dalla sua nascita quale membro del Comitato scientifico e convinto assertore che senza scienza, ricerca e innovazione non c’è futuro per il Paese. Queste borse di studio a Lui dedicate rappresentano lo spirito della Fondazione sempre rivolto a incoraggiare le giovani generazioni verso le discipline scientifiche e teso a creare un nuovo paradigma di ricercatore quale fulcro della società e dell’impresa futura”, ha affermato Lucio Pinto, Direttore della Fondazione Silvio Tronchetti Provera.