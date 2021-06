Aducanumab il farmaco della discordia, tre esperti lasciano il comitato indipendente di valutazione

Dopo Joel Perlmutter della Washington university school of medicine e David Knopman della Mayo clinic lascia anche Aaron Kesselheim dell'Harvard medical school. Troppi dubbi sull'efficacia del medicinale anti Alzheimer approvato dalla Fda: "La peggiore approvazione nella storia della Fda", ha scritto Kesselheim in una lettera inviata alla Commissaria ad interim Janet Woodcock

Un’emorragia che sta mettendo in seria difficoltà la Fda. Tre esperti del comitato di valutazione del farmaco di Biogen/Eisai contro l’Alzheimer, aducanumab, hanno scritto alla Commissaria ad interim Janet Woodcock per informarla della loro decisione di lasciare l’ente regolatorio. Il motivo? Erano contrari all’approvazione della molecola in quanto non convinti dei benefici apportati dal prodotto. L’ultimo in ordine di tempo è stato Aaron Kesselheim dell’Harvard medical school che ha seguito a poche ore di distanza i colleghi Joel Perlmutter della Washington university school of medicine e David Knopman della Mayo clinic.

Il gran rifiuto

Kesselheim non è andato per il sottile. Come rivela Bloomberg, nella sua lettera inviata a Woodcock, l’esperto scrive che la recente approvazione è stata la peggiore della storia della Fda. Kesselheim ha motivato la sua contrarietà all’approvazione sulla base di risultati discordanti di due studi clinici i quali, a suo parere, avrebbero dovuto condurre a ulteriori approfondimenti e rimandare l’ok definitivo. L’approvazione è condizionata, cioè Biogen dovrà comunque fare alcuni test aggiuntivi per confermare l’efficacia della molecola, tuttavia all’interno del comitato valutativo qualcosa è andato storto. Già a novembre 2020, durante un incontro del comitato, il comitato aveva votato 8 a 1 contro due indecisi che i dati provenienti dallo studio in esame non erano sufficienti per definire l’efficacia del medicinale. Altro elemento di critica attiene al fatto che il processo accelerato per l’approvazione ha dato poco tempo agli esperti di prendere una decisione ben ponderata. “Lascio a causa di un’approvazione sulla quale non c’è stata una discussione adeguata”, ha dichiarato Perlmutter.

E in Europa?

Adesso la palla passa all’Ema che prima o poi si vedrà recapitare il dossier di aducanumab sul tavolo del Chmp. Poi sarà il turno dell’Aifa una volta che anche la Commissione Ue avrà dato il via libera al commercio. Rimangono però i tanti dubbi emersi dai due studi clinici. Ciò che non convince, sostanzialmente, è il target del farmaco ossia le placche amiloidi nel cervello. Il farmaco interverrebbe sulla loro rimozione così da rallentare il declino cognitivo, tuttavia molti scienziati mettono in dubbio che la causa della patologia possa riguardare l’accumulo proteico. Per questo motivo, insieme a dati poco convincenti, il comitato scientifico aveva mostrato scetticismo sull’approvazione. Un parere che non è stato assecondato dall’organismo regolatorio a stelle e strisce. Succederà anche ad Amsterdam?